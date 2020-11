“Tene quod bene”, moet HMD Global gedacht hebben toen ze de Nokia 2.4 lanceerden. Deze smartphone grijpt terug naar het klassieke Nokia-recept. 2020 mag dan wel nog niet helemaal voorbij zijn, met de release van de Nokia 2.4 heeft HMD Global al een nieuw jaar afgetrapt. De vorige jaargang eindigde op een hoogtepunt voor het […]

2020 mag dan wel nog niet helemaal voorbij zijn, met de release van de Nokia 2.4 heeft HMD Global al een nieuw jaar afgetrapt. De vorige jaargang eindigde op een hoogtepunt voor het Finse bedrijf, want de Nokia 8.3 was wellicht het meest ambitieuze toestel dat Nokia al op de markt bracht. Met de 2.4 zet Nokia weer een stapje terug op de prijsladder, want deze smartphone richt zich opnieuw op het budgetsegment. Daar voelt Nokia zich duidelijk heel comfortabel, en de Nokia 2.4 getuigt dat HMD Global dit publiek nog niet snel zal loslaten. Het is een smartphone die staat voor eenvoud en degelijkheid, zowel in gebruik als design.

Groot genoeg?

Toch viel het design ons meteen op, want de Nokia 2.4 is door zijn 6,51” display best een grote smartphone. Of je dat een plus- of een minpunt vindt, hangt puur van je persoonlijke smaak af. Kijk je graag video’s met je smartphone, dan is een groot display een plus. Maar hoe groter de smartphone, hoe moeilijker hij weg te steken is in je broekzakken. Mij stoorde het grote formaat in ieder geval niet. Ik heb dan persoonlijk meer problemen met de schermruimte die verloren gaat aan de redelijk dikke schermranden en de selfienotch.

Er zijn toch voldoende smartphonemerken te bedenken die hier tegenwoordig een elegantere oplossing voor hebben, ook binnen de lagere prijsklassen. Verder past het design goed bij het karakter van het toestel. De behuizing is gemaakt uit stevig polycarbonaat zodat die wel tegen een stootje kan, en heeft een ingebouwde vingerafdrukscanner die sneller lijkt te werken dan de scanner van andere Nokia’s waar ik al mee gewerkt heb. Afgewerkt met de Scandinavische touch die Nokia typeert. De smartphone is beschikbaar in blauw, paars en grijs, persoonlijk vind ik de grijze kleur het beste passen bij deze smartphone, al zullen veel mensen liever wat kleur hebben.

De Nokia 2.4 ligt groot in de hand.

Specificaties en prestaties

Wanneer je een budgetsmartphone koopt, moet je er rekening mee houden dat deze altijd beperkt zijn in hun technische capaciteiten. Dat is voor de Nokia 2.4 niet anders. De MediaTek Helio P22-processor staat niet echt gekend om zijn uitgebreide rekenkracht, en het RAM-geheugen is met 2GB ook heel erg summier. Wees realistisch in wat je van de smartphone verwacht. Voor dagelijks gebruik zoals bellen, sms’en, surfen of je favoriete socialmedia-apps gebruiken houdt de Nokia 2.4 zich zonder problemen staande. Dan is de 32GB opslagruimte ook meer dan voldoende (nog wel uit te breiden tot 512GB met een SSD-kaart). Wil je echter gaan beginnen multitasken of zware games spelen, dan zal de Nokia 2.4 al snel haperingen beginnen vertonen. Video’s kijken kan dankzij de grootte van het display, maar verwacht met een verversingssnelheid van 60Hz en resolutie van 1600×720 pixels ook hier geen mirakels. Sommige gebruikersreviews klagen over een instabiele Wifi-connectie, al heb ik daar zelf geen problemen mee gekend.

Veel minder beperkt is de Nokia 2.4 in de batterijduur. Met één oplaadbeurt houdt de batterij het bij ‘normaal gebruik’ (lees hierboven) moeiteloos twee dagen vol. Dat wordt mogelijk gemaakt door de 4500 mAh-batterij, maar Nokia voegt nog een extraatje toe. De adaptieve batterij-modus schakelt artificiële intelligentie in om het energieverbruik van apps te optimaliseren. Zeker wanneer de batterij begint leeg te lopen en je hem niet meteen aan de lader kan hangen, is het een goed idee deze modus in te schakelen om de laatste percentjes zo ver mogelijk te rekken.

Camera’s

Het camera-eiland blijft beperkt tot twee camera’s: een camera met 13MP-lens en één met 2MP-lens. In principe hoef je niet veel camera’s te hebben om goede foto’s te maken, als de aanwezige camera’s een goede kwaliteit garanderen. Helaas blinken de camera’s van de Nokia 2.4 op sommige vlakken wel uit, maar op andere vlakken dan weer totaal niet. De hoofdcamera slaagt er zelden in om haarscherpe foto’s af te leveren, zeker niet wanneer je gaat inzoomen (tot 4x optische zoom). De nachtmodus is voor een smartphone van deze prijsklasse uitstekend.

HMD Global ontwikkelde voor de Nokia 2.4 een vernieuwde nachtmodus met geavanceerde beeldfusie, waardoor je beelden in de avonduren kunstmatig belicht worden. Zeker in de wintermaanden heb je vaak nood aan een nachtmodus, en dan is het fijn dat die prima werkt. Wel lijken de sensoren enkele milliseconden nodig te hebben om die belichting te regelen, een klein uitstel dat je zichtbaar merkt wanneer je ’s avonds een foto neemt. Ook is het jammer dat je de nachtmodus niet kan instellen voor het maken van video-opnames. Een beeldstabilisatiefunctie is eveneens afwezig voor de video.

Android One

Ook in de keuze voor de software blijft HMD Global trouw aan zijn principes. Zoals de meeste smartphones draait de Nokia 2.4 op Android One. De voordelen van Android One zijn dat het een heel eenvoudige en gebruiksvriendelijke software is. Die zorgt ervoor dat er bij de installatie van de smartphone niet al te veel poespas bijkomt. Dankzij de keuze van Android One kan Nokia ook altijd haar kenmerkende betrouwbare updatebeleid aanbieden. Dat houdt twee grote software-updates in: de smartphone wordt geleverd met Android 10 (dat Android 11 nog niet aanwezig is willen we door de vingers zien), maar ondersteuning tot Android 12 is verzekerd. Maandelijkse beveiligingsupdates ontvang je zelfs drie jaar lang. Je koopt deze smartphone dus voor de lange duur. De grootste beperking van Android One is dat het weinig vrijheid biedt om instellingen aan te passen.

Verdict

De Nokia 2.4 biedt alles wat je anno 2020 van een Nokia-smartphone in de lagere prijsklassen mag verwachten. Voor dagelijks gebruik doet de smartphone wat die moet doen, en je kan rekenen op een betrouwbaar updatebeleid. HMD Global doet opnieuw waar het goed in is, en daar is op zich niets mis mee. Toch misten we een frisse toets, dat ene element dat deze smartphone een unieke belevenis geeft. Wie minder op zoek is naar verrassingen, weet met een Nokia 2.4 wel perfect waar hij of zij aan toe is.