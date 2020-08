Standaard kan je bij Netflix slechts zoeken in een beperkt aantal genres. Aan de hand van codes, kan je echter alle genrelijsten bekijken.

Wanneer je naar Netflix.com gaat, kies je doorgaans bovenaan eerst of je een serie of een film wil kijken. Vervolgens krijg je de keuze om een genre te kiezen, maar standaard zie je slechts een 20-tal genres. Wat als je op zoek bent naar een concreet genre, zoals bijvoorbeeld westerns of muzikale films?

Stap 1 / De codes vinden

Elk genre heeft zijn eigen code, en er zijn tientallen verschillende genres. We kunnen de codes hier dus niet allemaal oplijsten, maar gelukkig is er een onofficiële website: netflix-codes.com. Per genre krijg je daar een code te zien. Het western-genre komt bijvoorbeeld overaan met de code 7700 en muziekproducties vind je via de code 1701.

Op netflix-codes.com vind je een overzicht van alle genrecodes.

Stap 2 / de codes gebruiken

De codes geef je niet rechtstreeks in op het streamingplatfomr, maar wel in de URL. Je surft naar https://netflix.com/browse/genre/xx waarbij je de ‘xx’ aanpast door een van de codes. Om bijvoorbeeld een oplijsting te zien van alle westerns op Netflix, ga je naar https://netflix.com/browse/genre/7700.