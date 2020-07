In Gadgets van de maand lichten we een aantal leuke gadgets uit voor een scherpe prijs. Zoek je nog iets leuk? Check dan zeker dit lijstje!

Gadgets van de maand: juli 2020

Fitbit Charge 4

Fitbit heeft recent zijn nieuwste activity tracker gelanceerd: de Fitbit Charge 4. Deze stijlvolle activity tracker bezit de meest geavanceerde functies en sensoren. Enkele indrukwekkende nieuwigheden die Fitbit met de Charge 4 introduceert is bijvoorbeeld ‘minuten in actieve zones’; een nieuwe, gepersonaliseerde standaard op basis van leeftijd en hartslag in rust, om iedere activiteit te meten waarvan je hartslag omhoog gaat. Met minuten in actieve zones meet je de tijd die je in elke hartslagzone doorbrengt. De tracker monitort ook je slaap en geeft je hier uitgebreide informatie over, en kan ook het zuurstofgehalte in je bloed meten. Andere nuttige functies zijn een ingebouwde GPS, Spotify Control, meldingen van sms’en en een agenda. En dat heb je allemaal voor een prijs van €149,95, of €169,95 voor de Special Edition.

Prijs: €149,95

Is er iets dat de Fitbit Charge 4 niet kan?

Sony WH-CH710N hoofdtelefoon

De nieuwste hoofdtelefoon van Sony met noise-cancelling. Hoofdtelefoons of oortjes met noise-cancelling technologie hebben vaak een hoog prijskaartje, maar dat is zeker niet het geval bij de WH-CH710N van Sony. Maar de hoofdtelefoon heeft nog zoveel meer te bieden. De batterij gaat moeiteloos een volledige dag mee, en zou het 35 uur moeten kunnen uithouden. In de oorkleppen zitten 30mm-drivers die elke beat of geluid in zijn volle glorie laten horen. Door de dubbele ruissensortechnologie hoor je niets meer van wat er rondom jou gebeurt. Ten slotte wordt snelladen ook nog ondersteund, en is 10 minuten opladen al goed voor 60 minuten gebruik. Over een lege batterij en storende achtergrondgeluiden moet je je met deze koptelefoon nooit meer zorgen maken!

Prijs: Vanaf 114 euro

Noise-cancelling voor een betaalbare prijs.

ASUS Flip C436 Chromebook

Over Chromebooks heerst wel eens de perceptie dat ze per definitie van een mindere kwaliteit zijn dan laptops. Maar de ASUS Flip C436 toont aan dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Deze is naar Chromebooknormen wel een echte krachtpatser, en kan technische prestaties voorleggen die zelfs sommige Windows-laptops het schaamrood op de wangen bezorgt. Dat zie je ook wel terug in het prijskaartje. Deze Chromebook heeft een strak design, en het touchscreen kan in verschillende hoeken geplooid worden, wat ideaal is om bijvoorbeeld Netflix te kijken. De opslagruimte bedraagt afhankelijk van het model 128GB of 256GB. Zeven à acht uur werken is voor de Flip C436 geen uitdaging. Voor dagdagelijks gebruik zit je met deze Chromebook zeer goed.

Prijs: €899 of €999, afhankelijk van welke versie

Een Chromebook hoeft niet altijd winderwaardig te zijn.

HP Sprocket Printer

Deze miniprinter van HP kan je overal met je meenemen. De Sprocket is de ideale printer om foto’s rechtstreeks van je smartphone te printen. Gedaan met alle omwegen om foto’s vanop je smartphone eerst naar je laptop te importeren om ze dan met je printer thuis te kunnen afdrukken. HP Sprocket is uitgerust met een mobiele app waarmee je smartphone met je printer kan verbinden via Bluetooth 5.0. De mobiele app heeft ook enkele leuke AR-toepassingen waarmee je je foto’s nog snel kan bewerken alvorens ze te printen. Zo heb je altijd de perfecte foto! Het formaat van de foto’s is 5,84 op 8,64 centimeter, een handig pocketformaat.

Prijs: €109

Neem je printer overal mee naartoe!

App van de maand

Treat Tracker

Deze productiviteitsapp is van Belgische makelij. Met de app Treat Tracker maak je voor elke dag een to-do-lijstje. Je kan daarbij onderscheid maken tussen taken die je specifiek op een bepaalde dag wil uitvoeren, of dagelijkse taken waaraan je geen enkele dag kan ontsnappen. Via een ingebouwde timer kan je timen hoe lang je over elke opdracht gaat doen. Voor het vervullen van een taak mag je jezelf natuurlijk ook eens belonen. Bij Treat Tracker doe je dat in de vorm van digitale valuta. Daarmee kan je in de ‘shop’ beloningen kopen. Hoeveel munten je krijgt, dat hangt natuurlijk af van het aantal taken dat je elke dag vervult, en de tijd die je daarvoor nodig had. Je weet in ieder geval dat je elke beloning die je voor jezelf koopt meer dan verdiend hebt, dus verwen jezelf maar eens goed! De app is momenteel enkel beschikbaar in de Google Play Store.