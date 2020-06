Een muziekinstrument aanleren kan soms een lang en duur proces zijn. Deze apps helpen jou je muzikale talenten te laten ontbolsteren.

Wie een muziekinstrument heeft leren spelen, weet dat dit een kwestie is van jarenlang oefenen, oefenen, oefenen. De grote muzikale wonderen kunnen het misschien nog wel zichzelf aanleren, maar de nieuwe Jimi Hendrickx schuilt niet in iedereen. Voor de meeste mensen betekent een instrument aanleren naar de muziekschool gaan, waar je tot vervelens toe dezelfde melodietjes erin geramd krijgt.

Heb je je instrument nog maar net gekocht en begrijp je eigenlijk nog niet zo goed hoe een notenbalk werkt, of wat je met al die toetsen, snaren of trommels moet aanvangen? En heb je eigenlijk niet zo veel zin om inschrijvingsgeld te betalen voor de muziekschool of een privéleraar te nemen? Zoals voor alles bestaan er eenvoudige smartphoneapps die je kunnen helpen. Met deze apps sta je in geen tijd op de mainstage van Rock Werchter!

forScore

Pak je iPad bij de hand en leer notenbalken lezen met forScore.

Eender welk muziekinstrument je gaat aanleren, het leren lezen van noten is de basis. forScore is een zeer goede app om de basis onder de knie te krijgen. forScore heeft een zeer ruime catalogus aan geschreven muziek, van simpele akkoorden en teksten tot meer geavanceerde composities voor de piano of andere C-instrumenten. De app richt zich dus misschien iets tot meer tot de liefhebber van klassieke muziek. Extra muziekpakketten kunnen aangekocht worden. forScore is enkel beschikbaar voor iOS.

Yousician

Yousician is een digitale muziekschool.

Nu je notenbalken kan lezen, is het tijd om te beginnen spelen. Yousician is hier wellicht één van de beste apps voor die je kan vinden. Ten eerste heeft Yousician een leerprogramma voor verschillende instrumenten, gaande van gitaar, basgitaar, ukelele, piano tot zelfs zang. Ook de leerprogramma’s bieden veel mogelijkheden en variatie: meer dan 1500 liedjes, lessen en oefeningen om je vaardigheden te testen, naast nog veel videolessen. Die kan je allemaal op je eigen tempo doorlopen. Gaat het in het begin wat te snel voor je, dan kan je via Practice Mode de liedjes wat vertragen. Je kan elk liedje ook in stukken leren. Yousician kan je voor 7 dagen gratis proberen, en is beschikbaar voor Android, iOS en desktop.

Simply Piano

Simply Piano is een uitstekende app om piano te leren spelen.

Deze app is er eentje voor de pianoliefhebbers. Simply Piano is één van de populairste apps om piano te leren spelen, zowel voor beginners als meer geoefende pianisten. Met de app kan je de basis leren zoals notenbalken leren lezen, tot meer geavanceerde oefeningen zoals spelen met beide handen. Daarnaast is er nog een uitgebreide catalogus aan songs die je eens een poging kan wagen. Zo kan je je leerplan volledig personaliseren. Beschikbaar voor Android en iOS.

GuitarTuna

GuitarTuna hoort je graag eens een nummer spelen.

Ook de gitaarliefhebber heeft recht op zijn eigen applicatie. En die zit goed bij GuitarTuna. De app is een digitale tuner voor je gitaar. Het werkt voor zowel een klassieke gitaar, een elektrische gitaar, basgitaar, ukelele, mandoline en zelfs banjo. Open de app en laat de tuner je beste jamsessie eens horen. GuitarTuna detecteert de toonhoogte van de snaar die je speelt met je microfoon en geeft je visuele feedback om je stemming te begeleiden. Maar je kan ook aan de slag met de app om aan de hand van uitdagende games de catalogus akkoorden onder de knie te krijgen. Beschikbaar voor iOS, Android en desktop.

VoxTrain

Je huisgenoten zullen het voortaan minder erg vinden als je zingt onder de douche.

Heb je inmiddels ontdekt dat instrumenten jouw ding niet zijn, dan kan je altijd nog een zangcarrière ambiëren. Met VoxTrain hoef je je niet langer te schamen voor je stem, want deze app beweert dat het iedereen in 18 weken een engelenstem kan bezorgen. In ieder geval bevat de app een ruim aanbod aan oefeningen om je stem stap voor stap te verbeteren. Je leert je ademhaling, je toonbereik en je stem in zijn geheel beter beheersen met VoxTrain. De app in zijn geheel is heel overzichtelijk, bevat leuke interactieve elementen en nuttige informatieve video’s. De app kost wel €8,99 per maand.

FL Studio Mobile

Vind je piano’s en gitaren een beetje oubollig, en ben jij meer iemand van stevige beats en bass, dan is FL Studio Mobile misschien wel de applicatie voor jou. Met FLSM leer je zelf je eigen muziek maken. Daarvoor word je uitgerust met een MiniSynth met 70 presets, 133 instrumenten (kits en loops), step sequencer (tot 99 tracks), 10 effecten, pitch blending, sampling, wave editor om individuele tracks aan te passen, en nog veel meer. Als je klaar bent met je tracks, upload je snel naar Dropbox of SoundCloud, of kan je ze via e-mail delen met vrienden. Beschikbaar voor Android en iOS, en kost €14,99 om te downloaden.