In deze koopgids helpen we je bij het vinden van de beste draadloze oplader voor je smartphone.

Kun jij je voorstellen om rond te lopen zonder smartphone? Waarschijnlijk niet. Voor het opladen moet je toch nog werken met onhandige kabels. Tijd om die middeleeuwse techniek achterwege te laten en over te stappen op draadloos opladen. Maar hoe werkt dat nu precies?

Het principe van draadloos opladen is eigenlijk heel eenvoudig – en daarom ook zo geniaal tegelijk. Wat heb je nodig? Een apparaat dat je wil opladen en een oplader, die beiden hetzelfde protocol gebruiken. De algemene standaard is Qi (spreek uit: Chi), veel andere vormen zul je niet tegenkomen. Met een oplaadstation en een compatibel apparaat heb je geen kabels meer nodig voor het opladen ervan. Maar let wel: de oplader moet natuurlijk wel aangesloten worden op het stroomnet! Helemaal kabelvrij is het dus nog niet.

Hoe werkt draadloos opladen?

Zoals gezegd is het achterliggende systeem van draadloos opladen vrij eenvoudig. Het werkt als een soort dynamo, waarbij er in het apparaat een spoel zit verwerkt. Wordt deze in beweging gebracht, dan laadt deze de ingebouwde batterij op. En hoe wordt deze spoel aangedreven? Juist: via eenzelfde spoel in de oplader, welke een magnetisch veld opwekt en de spoel in je smartphone of andere accessoire in beweging zet. Het is daarom belangrijk dat beide apparaten hetzelfde protocol gebruiken, anders kunnen ze niet goed met elkaar ‘communiceren’. Het gros van de apparaten gebruikt echter het eerdergenoemde Qi-protocol.

De voor- en nadelen van een draadloos opladen

Het is je vast wel eens overkomen dat je gebeld werd op het moment dat je telefoon aan de lader lag. Niet opnemen is natuurlijk geen optie, en dus moet je jezelf in verschillende bochten wringen om toch te kunnen bellen, ondanks die onhandige (en altijd te korte) oplaadkabel. Of het moment waarom je ineens weg moet, vergeet dat je smartphone aan de lader hangt en hem toch oppakt om in je jaszak te stoppen, waarbij je bijna de oplader uit het stopcontact rukt. Die problemen heb je niet meer wanneer je overstapt op draadloos opladen. Je hebt je smartphone altijd paraat. Bovendien is er veel minder slijtage aan de oplaadpoort van je smartphone, waar je geen stekker meer in hoeft te steken. En je hoeft nooit meer te zoeken naar die oplaadkabel! Een oplaadstation op je nachtkastje of bureau lost het hele probleem op. Leg je telefoon neer en pak hem weer op wanneer je opstaat. Zo simpel kan het zijn! Er zijn ook wat nadelen of beperkingen verbonden aan draadloos opladen. De oplader zelf moet bijvoorbeeld verbonden zijn met een stroombron, daar veranderd niets aan. Daarnaast heb je voor een snellaadfunctie een speciaal oplaadstation nodig.

Oplaadplek

Dankzij de variatie aan oplaadstations zijn er tal van mogelijkheden om je smartphone op te laden. We zullen er hieronder een aantal benoemen, die wijzelf heel praktisch vinden. Zo kun je verspreid over de dag toegang hebben tot oplaadstations, zonder dat ze verder in de weg liggen. Ze kunnen zelfs een mooie aanvulling vormen op je dagelijkse leven. Een andere prettige bijkomstigheid is dat je altijd weet waar je telefoon ligt, wanneer je jezelf aanwent om je smartphone op deze oplaadstations te leggen.

Accessoires

Een flink aantal oplaadstations is heel specifiek vormgegeven als oplaadstation. Het wordt echter interessant wanneer je de oplaadstations combineert in een praktische accessoire, zoals een wekkerradio of een smartphonehouder voor in de auto. Op dat moment krijgt je oplader een meerwaarde, die je leven een stukje makkelijker kan maken. Bovendien is het een stuk geruststellender om de stekker van zo’n oplader in het stopcontact te laten zitten, omdat je anders de extra functionaliteit mist. Bedenk vooraf welke functie je het meest aanspreekt in het apparaat, er is zo veel keuze!

Compatibiliteit

Vrijwel alle merken smartphones hebben modellen die draadloos kunnen opladen. De nieuwere modellen Androidmerken van bijvoorbeeld Samsung, Huawei en LG Electronics laden draadloos op, evenals de meest recente iPhones, vanaf de iPhone 8. Het totale aantal is de afgelopen jaren ook flink gestegen: zo vinden we hier maar liefst 192 verschillende uitvoeringen van smartphones met die functies. Er zijn ook al zogenaamde ‘wireless receivers’ op de markt voor smartphones waarbij de functie niet is ingebouwd, maar je kan er donder op zeggen dat de technologie de komende jaren bij álle smartphones – ook de goedkopere – zal worden ingebouwd.

Tip 1: Mophie Dubbele Draadloze Oplader 10W Zwart

Op de Mophie Dubbele Draadloze Oplader 10W laad je 2 smartphones tegelijk draadloos op. Bovendien beschikt deze oplader over een snellaadfunctie. Daarnaast beschikt de draadloze oplader over een usb A poort. Daarmee kun je met een oplaadkabel een derde toestel of accessoire, zoals je smartwatch of e-reader op. De lader heeft een stijlvol uiterlijk dankzij de suède bovenkant. De rubberen ring rondom de oplader zorgt ervoor dat je smartphone niet wegglijdt tijdens laden.

Prijs: 80 euro. www.zagg.com/en_eu/mophie

Eigenschappen: Twee smartphones tegelijk, snellader, extra oplaadpoort, strak ontwerp, vaste plek in huis.

Tip 2: Grixx draadloze oplader voor in de auto

Gebruik je jouw telefoon in de auto als navigatie? Met deze autohouder met draadloze lader kunt je jouw Qi-compatibel smartphone meteen in de auto opladen! De oplader is eenvoudig te bevestigen in het ventilatierooster van je auto. Dankzij een vast oplaadpunt in de auto kun je de bekabeling voor deze oplader netjes wegwerken. Klik en klaar!

Prijs: 30 euro. www.grixx.eu

Eigenschappen: Auto-accessoire, compact formaat, snellaadfunctie met optionele snelladre, praktisch voor navigatie.

Tip 3: Pure Siesta Charge

Opgeladen wakker worden krijgt een heel andere betekenis met de Pure Siesta Charge wekkerradio. Deze luxe wekkerradio met zijn grote en heldere display heeft niet alleen drie instelbare wekkers, DAB+ en een prima geluid, maar ook een ingebouwd draadloos oplaadplatform. Hij beschikt daarnaast over een extra oplaadpoort én de mogelijkheid om muziek te streamen via Bluetooth.

Prijs: 149 euro. www.insta360.com

Tip 4: HP Envy Curved all-in-one computer

Misschien een beetje veel om enkel de functie van het draadloos opladen, maar deze echte krachtpatser is wel cool en supercompleet. Hij heeft een 34-inch gebogen beeldscherm, een ingebouwde Harman Kardon speakerset en technische specificaties om je vingers bij af te likken – als ‘bonus’ is de voet van deze computer uitgerust met de mogelijkheid om apparaten draadloos op te laden!

Prijs: 1999 euro. www.hp.com

Eigenschappen: Overcompleet, verwerkt in computer, snellaadfunctie, mooi weggewerkt, luxe product.