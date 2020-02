Je kinderen of zelf verslaafd aan je iPhone of iPad? Met schermtijd in iOS zal je smartphonegebruik drastisch verminderen.

Soms moet je leren afstand nemen van dat kleine schermpje. Constant op je smartphone zitten zorgt ervoor dat je de mooie dingen rondom soms niet ziet. Bijvoorbeeld wanneer je op reis bent kan ‘schermtijd’ in iOS heel handig zijn.

Sinds iOS 12 en macOS Catalina biedt Apple je de mogelijkheid om scherm- en applicatielimieten in te stellen op je iPhone, iPad of Mac. Dat kan handig zijn voor je kinderen maar ook voor jezelf. Eindeloos scrollen of telkens weer je iPhone optillen voor niets kan verleden tijd zijn met Schermtijd. Zo geef je je digitaal welzijn de nodige aandacht en vergeet je al dat moois in je omgeving niet. In deze workshop leg ik je uit hoe je met Schermtijd aan de slag kan gaan en wat de mogelijkheden zijn.

“Met Schermtijd kunnen je kinderen ongestoord surfen en ben je als ouder gerust.”

Stap 1 / schermtijd

Om te beginnen moet schermtijd ingeschakeld worden. Ga naar instellingen > schermtijd > schakel schermtijd in en tik op ga door. Vanaf nu kan je op elk gewenst moment een rapport bekijken over hoe je je apparaat, applicaties en websites bekijkt. Uiteraard zal je schermtijdrapportering in het begin nog redelijk leeg zijn. Elke week krijg je een melding en geeft Schermtijd je een overzicht van je toestelgebruik. Je kan er ook meteen voor kiezen om je rapportage en limieten te delen over al je apparaten. Selecteer dan onderaan deel op alle apparaten. Zorg er wel voor dat je met hetzelfde iCloud-account bent ingelogd.

Het wekelijkse rapport is leuk om te zien hoe je je tijd besteed.

Stap 2 / app-limieten

Met applimieten kan je je dagelijkse tijdslimieten instellen voor apparaatcategorieën. Je kan bijvoorbeeld instellen dat je productiviteitsapps wilt weergeven wanneer je op je werk bent, maar geen sociale-netwerkapps of games. Applimieten worden elke dag om middernacht vernieuwd en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Om je app-limieten in te stellen ga je naar instellingen > schermtijd > applimieten > ‘voeg limiet toe’. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Houdt sociale-netwerkapps ver weg op je werk.

Stap 3 / inhoud blokkeren

Jij beslist welke soorten materiaal op je apparaat worden weergegeven. Je kan ongeschikt materiaal en ongepaste aankopen en downloads blokkeren en privacy-instellingen opgeven met materiaal en privacy. Als je je schermtijd deelt met je gezin kan deze functie ook heel handig zijn om expliciete websites weg te houden van je kinderen. Op die manier kunnen ook zij ongestoord op internet surfen en ben je als ouder gerust. Om inhoud te blokkeren ga je naar instellingen > schermtijd > beperkingen. Je krijgt nu een waslijst aan mogelijkheden, apps, en wijzigingen die je met ‘beperkingen’ kan inschakelen. Aan jou de keuze.

Blokkeer ongepaste inhoud voor je kinderen.

Stap 4 / apparaatvrij

Hiermee stel je een pauze in voor je iPhone. Wanneer je apparaatvrije tijd inplant in Instellingen, zijn alleen telefoongesprekken en door jou gekozen apps beschikbaar. Apparaatvrije tijd is van toepassing op al je apparaten waarop Schermtijd is ingeschakeld. Vijf minuten voordat de apparaatvrije tijd begint, ontvang je een herinnering. Om apparaatvrije tijd in te schakelen ga je naar instellingen > schermtijd > apparaatvrije tijd. Je kan nu een uitgebreid schema instellen wanneer jij wil dat je apparaatvrije tijd geactiveerd wordt.