macOS heeft een echte tijdmachine aan boord die automatische je back-ups kan maken. Hier leer je hoe.

Computers blijven onvoorspelbare toestellen. De technologie wordt steeds beter, toch is een back-up maken vandaag de dag nog steeds nodig zodat je in nood niet alles kwijtraakt.

Apple heeft macOS al sinds jaar en dag voorzien van een fantastisch back-upsysteem: Time Machine. Het programma maakt letterlijk een soort tijdmachine van al je back-ups. Iets nodig dat je vandaag niet op je mac hebt staan? Ga terug in de teletijdmachine en je hebt je bestand zo te pakken. In deze workshop leer je alles uit macOS Time Machine halen. Zorg dat je een extern opslagapparaat bij de hand hebt wanneer je van nul begint.

“Met een goed back-upsysteem ben je voorbereid op een doemscenario.”

Stap 1 / macOS

Om te beginnen heb je natuurlijk een opslagapparaat nodig waarop je de back-ups wil zetten. Dat kan gaan van een eenvoudige externe harde schijf tot een AirPort, NAS of andere Mac die gedeeld is in je netwerk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de WD My Cloud Home (review in deze uitgave) te koppelen aan je Time Machine. Op die manier maakt de mac automatisch back-ups op je schijf via het netwerk en hoef je niet te denken aan maandelijkse back-ups.

Selecteer een schijf voor je reservekopieën.

Stap 2 / schijf selecteren

Als je ervoor gekozen hebt om een externe harde schijf rechtstreeks op je Mac aan te sluiten zal het systeem je vragen of je de volledige schijf wil gebruiken voor reservekopieën. Als je de schijf nog voor iets anders wil gebruiken dan raad ik je aan om deze in twee partities op te delen. Bijvoorbeeld 1GB voor reservekopieën en 1GB voor de rest. Klik op gebruik als reservekopieschijf als je zeker bent dat dit je juiste schijf is. Time Machine zal vanaf nu je schijf herkennen voor back-ups.

Kies je reservekopieschijf.

Stap 3 / instellen

Als Time Machine je niet vraagt om je schijf te gebruiken kan je deze wel handmatig toevoegen. Open Time Machine-voorkeuren en klik op selecteer reservekopieschijf. Links in de kader zie je ook een vinkje staan met automatische reservekopieën. We raden je aan om dit aan te vinken, zo kan Time Machine automatisch een back-up maken wanneer je Mac ingeschakeld is. Mocht je hem niet ingeschakeld hebben voor een aantal dagen, dan zal Time Machine je automatisch een herinnering geven dat hij een back-up zal maken.

Kies voor automatische back-ups voor meer gemak.

Stap 4 / gemak

Zoals gezegd zal Time Machine na activatie meteen starten met periodieke reservekopieën. Als het de eerste keer is dat je een back-up maakt kan dat best een tijdje duren. Hou er dus rekening mee. De duurtijd van je back-up hangt af van het aantal bestanden in macOS. Naarmate je meer back-ups maakt zal Time Machine hier gewoon op verder bouwen, nieuwe reservekopieën zullen dus sneller worden gemaakt. Je hoeft dus niets te doen, dat is het gemak van Time Machine.