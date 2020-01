Door onze massale aanwezigheid online is privacy door de jaren heen een stuk belangrijker geworden. Tijd voor je jaarlijkse privacycheck op Facebook.

Sociale mediaplatformen zoals Facebook weten veel over ons. Soms lijkt het zelfs alsof het platform ons beter kent dan wijzelf. Elke dag plaatsen gebruikers foto’s, delen ze updates, liken ze en klikken ze erop los. En dat hoeft niet enkel op Facebook te zijn. Aangezien het bedrijf ook Instagram en WhatsApp in eigen handen heeft, komt alles bij elkaar terecht. Al die handelingen genereren data, letterlijk tonnen data. Op basis van die data kunnen bedrijven onze gebruikerservaring in principe alleen maar verbeteren. Hoe meer ze over onze voorkeuren weten, hoe relevanter de inhoud die we te zien krijgen. Daar zit een vorm van waarheid in, echter leidt het wereldwijd ook tot privacydebatten. Hoe ver mag/kan een bedrijf nu eigenlijk gaan? In een wereld waar data wordt gezien als het nieuwe goud kan je als gebruiker wel iets doen, namelijk je privacy zoveel mogelijk onder controle houden.

Stap 1: Privacycontrole

Log in op je Facebook-account op je desktop. Klik rechts bovenaan op het vraagteken en kies in het menu dat daarop verschijnt voor Privacycontrole. Er verschijnt dan een groot kader waarin Facebook je zal begeleiden door een reeks stappen. In die stappen bepaal je onder andere met wie je je Facebook-updates wil delen, welke informatie al dan niet publiek zichtbaar is op je profiel en welke toepassingen je verbonden hebt met je Facebookprofiel. Ga doordacht door deze drie stappen en denk goed na welke informatie je absoluut wil delen. Ons advies: hoe minder, hoe beter.

Controleer hoe en wat je al deelt.

Stap 2: Beveiliging

Een deel van je privacy begint al bij het beveiligen van je account. Als iedereen zomaar toegang heeft tot je profiel, dan heeft een privacycheck natuurlijk weinig zin. In deze stap van de workshop gaan we kijken naar je persoonlijke gegevens, tweestapsverificatie en een eventuele wijziging van je wachtwoord. Klik wederom rechtsbovenaan op het vraagteken en kies in het menu dat daarop verschijnt voor Privacysnelkoppelingen. Nu kom je op de pagina waarop alle tools te vinden zijn die je nodig hebt om op Facebook je privacy en beveiliging te beheren. Onder Accountbeveiliging raden we je aan om alle vier de stappen door te nemen en te bekijken waar je beter kan doen. Een wijziging van je wachtwoord kan zeker geen kwaad en ook tweestapsverificatie heeft zijn nut al kunnen bewijzen.

Neem controle over je voorkeuren en gegevens.

Stap 3: Advertentievoorkeuren

Op de pagina van de Privacysnelkoppelingen vind je ook je Advertentievoorkeuren. Klik daar op de laatste optie: bekijk je advertentie-instellingen. Er opent zich een nieuwe pagina. Hier ontdek je hoe de advertenties van Facebook werken en wat je zelf als gebruiker al dan niet wil toestaan. Je kan hier bepalen welke bedrijven aan jou mogen adverteren en wat je voornaamste interesses zijn. Ga door de 6 stappen, lees alles nauwkeurig en controleer of elke optie die Facebook aangeeft naar wens is. Uiteraard zal je op Facebook altijd advertenties te zien krijgen, maar hoe relevanter de advertenties, hoe aangenamer de gebruikerservaring voor jou.

Bekijk je advertentievoorkeuren en instellingen.

Stap 4: Extra’s

Als het op privacy aankomt, kan je nooit te veel doen. Voor deze stap ga je best naar de Facebook-app op je smartphone. Indien je dus Facebook voornamelijk via de mobiele app gebruikt, ga dan naar Privacysnelkoppelingen in de Facebook-app. Navigeer daar naar het eerste hoofdstuk: Privacy. Het eerste en belangrijkste onderdeel van dat hoofdstuk hebben we in stap 1 al voltooid. Toch zijn er nog verschillende extra opties die je hier kan controleren en eventueel kan aanpassen. Zo kan het zijn dat Facebook je locatiegeschiedenis actief bijhoudt. Klik op Locatie-instellingen. Staat je locatiegeschiedenis ingeschakeld en wil je dit niet? Schakel ze dan meteen uit. Ga nu terug naar het vorige menu en kies voor Gezichtsherkenning. Hier vraagt het platform je of je wil dat Facebook je kan herkennen in foto’s en video’s. Wij raden je aan om hier voor nee te kiezen.

Bekijk wat je nog meer kan doen.

Onder Privacysnelkoppelingen kan je nog een heleboel andere tools terugvinden die je gebruikerservaring kunnen verbeteren. We raden je aan om ook de stukjes rond veiligheid, juridisch en beleid eens door te nemen. Ze hebben in principe weinig effect op je instellingen maar het is altijd goed om te weten waar het platform zich vandaag de dag mee bezighoudt.