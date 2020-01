Wil je iets meer dan 200 euro uitgeven aan een smartphone maar zijn bedragen boven de 500 euro te hoog? Dan kom je terecht in de middenklasse. Wij helpen je hier de beste midrange smartphone uit te kiezen.

De prijzen van mobiele telefoons zijn de afgelopen jaren de pan uitgerezen. De ooit ondenkbare grens van 1000 euro is inmiddels al meerdere keren overschreden door diverse fabrikanten. Of telefoons ooit écht 1000 euro waard kunnen zijn, dat is een andere discussie. Wel durven we je te melden dat het merendeel van alle consumenten op aarde écht geen peperduur toestel hoeft aan te schaffen.

Het verschil tussen de duurste smartphones en de categorie daaronder is in de loop der jaren een stuk kleiner geworden. Toegegeven, de duurste telefoons zijn vaak ‘gewoon’ de beste smartphones. Vanwege de flinke prijsstijging die de topmodellen hebben doorgemaakt, is voor velen de aanschaf van een van deze high-end modellen niet de moeite waard. Voor honderden euro’s minder heb je een smartphone in huis die waarschijnlijk ook aan al jouw eisen en wensen voldoet.

Je hoeft dan ook geen honderden euro’s te besteden aan je nieuwe telefoon. Hoewel midrange smartphones qua specificaties vaak hun meerdere moeten erkennen in high-end smartphones, kleven er ook voordelen aan. Denk aan: meer keuze qua design, kleurvarianten, batterijcapaciteit enzovoort. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt met belangrijke aspecten van telefoons en hoe midrange smartphones op elk van deze vlakken presteren.

Design en display

Ondanks het feit dat high-end smartphones vaak nieuwe features gebruiken, denk bijvoorbeeld aan een pop-up-camera, is er wel veel meer aanbod aan toestellen in het middensegment. Daarnaast zijn er meer plastic toestellen te vinden in het middensegment, mocht dit materiaal jouw voorkeur hebben.

Verder valt ons op dat toestellen uit het middensegment steeds vaker gemaakt zijn van glas voor een extra premium feeling. Ook is er volop keuze wanneer je veel waarde hecht aan de plaatsing van de vingerafdrukscanner: deze zit bij het merendeel ‘gewoon’ aan de achterzijde, maar fabrikanten als Samsung en Xiaomi hebben al tal van middenmoters met een scanner onder het scherm gemaakt.

Voor een werkende scanner achter het display gebruiken fabrikanten een OLED-display. Een OLED-display heeft als voordeel dat een scanner onder het display jouw vingerafdruk kan herkennen. Vaak zijn de kleuren op een OLED-display ook iets intenser dan op LCD, maar daarentegen verbruikt eerstgenoemde doorgaans meer batterijsap.

Hard- en software

Over de hardware-prestaties kunnen we kort zijn: high-end telefoons zullen hier vrijwel altijd de overhand houden. Desalniettemin is het verschil bij reguliere taken als WhatsAppen, browsen, je Facebook-tijdlijn bekijken en dergelijken vrij minimaal. Ga je veel multitasken of intensieve games spelen, dan is er een (klein) prestatieverschil merkbaar.

Midrangers hebben doorgaans tussen de 64GB en 128GB aan opslaggeheugen onder de motorkap. Dat is vaak meer dan genoeg voor de gewone consument. In de meeste gevallen bieden deze toestellen de optie om een microSD-kaartje te plaatsen voor extra geheugen. De geluidskwaliteit van midrangers laat helaas vaak wat te wensen over; de speakers klinken wat schel, zeker in vergelijking met premium telefoons. Daarentegen beschikt vrijwel elke telefoon uit dit segment over de razend handige hoofdtelefoonaansluiting.

De vaak zuinige chipset in combinatie met een flinke batterijcapaciteit zorgt bij midrangers voor een batterijduur van twee dagen op één cyclus. Hoewel de software van midrangers vaak gelijk is aan die van duurdere equivalenten, worden de goedkopere apparaten vaak minder lang voorzien van updates. Dat maakt een Android One-smartphone interessant: deze software garandeert een schone ‘schil’ van Android (geen bloatware of opsmuk), twee grote systeemupdates én drie jaar lang beveiligingsupdates.

Camera

De camera-opzet van midrange smartphones is tegenwoordig bijna net zo multifunctioneel als die van duurdere telefoons. De meeste midrangers hebben twee lenzen, maar er zijn ook tal van exemplaren met drie lenzen. Denk bijvoorbeeld aan een telelens om in te kunnen zoomen met minimaal kwaliteitsverlies, een groothoeklens om meer beeld in één foto te krijgen, en een dieptelens voor een geavanceerd scherptediepte-effect in foto’s.

De camerakwaliteit van midrangers is tegenwoordig meer dan goed genoeg om social mediawaardig genoemd te mogen worden. Op een canvas de kiekjes uitprinten is, zeker bij foto’s gemaakt in omstandigheden met weinig licht, niet aan te raden, maar buiten dat zal je weinig verschil merken met duurdere smartphones.

Beste midrangers van nu

Hieronder behandelen wij vier midrange smartphones die zeker het overwegen waard zijn. Of je nu een camerafreak bent, of juist erg gesteld bent op een flinke batterijcapaciteit; voor ieder wat wils in ons lijstje. Alle genoemde toestellen zijn verkrijgbaar in de Benelux en kosten niet meer dan 400 euro. De telefoons staan gepositioneerd in willekeurige volgorde. Ze hebben immers allemaal zo hun voor- en nadelen, en welk toestel het beste is hangt af van jouw wensen.

Motorola One Vision

De Motorola One Vision is misschien wel de meest eigenzinnige telefoon in dit rijtje: hij heeft een groot 6,3 inch LCD-scherm met een ultralange beeldverhouding van 21:9. Linksboven van het display is een relatief groot cameragat te vinden. Daardoor is er geen behoefte aan een notch, maar de uitsnede slokt alsnog vrij veel ruimte op.

Het toestel draait op een prima chipset van Samsung en is in staat om je dagelijkse taken meer dan soepel te voltooien. Grafisch intensieve games zijn iets lastiger voor de Samsung-hardware, maar het zakt zeker niet door de ondergrens. De batterijcapaciteit bedraagt 3500 mAh: genoeg voor anderhalve dag bij regulier gebruik, maar bij intensief gebruik vraagt de hardware nogal veel batterijsap. Er is 128GB intern geheugen beschikbaar, en dit is uitbreidbaar met een microSD-kaartje.

De One Vision blinkt vooral uit met de uitstekende camera-opzet: de reguliere 48-megapixellens schiet écht bijzonder mooie foto’s voor een smartphone die minder kost dan 300 euro. De scherptedieptelens stelt jou in staat om achteraf een diepte-effect toe te passen, bepaalde kleuren te vervagen en nog veel meer leuke trucjes. Tevens heeft de One Vision optische beeldstabilisatie, wat schokkerig beeld voorkomt. Ook mooi: het toestel beschikt over Android One. Dit betekent dat de Motorola One Vision twee grote systeemupdates ontvangt en minimaal drie jaar beveiligingsupdates.

Eigenschappen: Android One, 6,3 inch Full HD+ LCD, Exynos 9609, 128GB opslag, 3500 mAh, 48 + 5MP camera-opzet, 25MP frontcamera

Richtprijs: 289 euro

Geïnteresseerd? Klik hier om de Motorola One Vision te bekijken op bol.com

Xiaomi Mi 9T

De Xiaomi Mi 9T is met een prijs van 349 euro de duurste smartphone uit dit lijstje, maar daar krijg je bijzonder veel voor terug. Wat te denken van de futuristische pop-up-camera waarmee je mooie kiekjes kunt schieten. Ook aan de achterzijde schiet de 48-megapixellens topfoto’s, evenals de 16-megapixelgroothoeklens en 8-megapixeltelelelens.

Het scherm van de Xiaomi Mi 9T is eveneens niet mis: 6,39 inch groot én het gaat om een kleurrijk AMOLED-display van Samsung, met daaronder een vingerafdrukscanner. De Snapdragon 730 is eveneens een zeer degelijke chipset die wel bestand is tegen multitasken. De batterijcapaciteit bedraagt 4000 mAh en houdt het met gemak één dag vol op een volle cyclus. Bovendien levert Xiaomi een snellaadadapter mee, waardoor het toestel ongeveer anderhalf uur nodig heeft om volledig op te laden.

De Xiaomi Mi 9T draait op Android met daaroverheen MIUI, de softwareschil van Xiaomi. Deze schil verandert Android ingrijpend, net als EMUI dat bij Huawei smartphones doet. Of dat een voor- of nadeel is, dat is een kwestie van smaak. We raden het je aan om eerst het toestel te testen, om zo te zien of je weg bent van de software-aanpassingen. Je kunt kiezen uit een versie met 64GB of 128GB opslaggeheugen. Het geheugen van de Mi 9T kan je niet uitbreiden.

Eigenschappen: Android + MIUI, 6,4 inch Full HD+ AMOLED, Snapdragon 730, 64/128GB opslag, 4000 mAh, 48 + 8 + 13MP camera-opzet, 20MP frontcamera

Richtprijs: 349 euro

Geïnteresseerd? Klik hier om de Xiaomi Mi 9T te bekijken op bol.com

Nokia 7.2

De Nokia 7.2 is het nieuwste toestel in dit rijtje en legt enkele interessante specificaties op de mat. Het display is 6,3 inch groot en kent een beeldverhouding van 20:9. Dit maakt het toestel ideaal voor het bekijken van series en films. In de frontcamera zit een zeer capabele 20-megapixelfrontcamera verstopt. Het geheel voelt bijzonder degelijk aan, en de achterzijde is mooi mat afgewerkt.

Het toestel heeft standaard 128GB aan opslag, wat uitbreidbaar is via een microSD-kaartje. De batterij helpt je door een lange dag heen, maar verwacht er niet veel meer van. De Nokia 7.2 valt ook op vanwege zijn camera-opzet aan de achterzijde. Naast een reguliere 48-megapixellens is er een 8-megapixelgroothoeklens inbegrepen. Met deze lens vang je meer in één beeld dan met een gewone lens. De dieptesensor voegt een bokeh-effect toe, mocht je hiervan houden. Ook zit er scènedetectie verwerkt in de Nokia, waardoor de camerasoftware de geschoten foto optimaliseert op basis van de omgeving waarin jij je bevindt.

Verder is er een schone versie van Android inbegrepen. Daarnaast garandeert de Android One licentie twee grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Aangezien deze telefoon later is verschenen dan de Motorola One Vision, krijgt de Nokia 7.2 nog iets langer updates. Hoewel de chipset niet de snelste in dit segment is, kan de Nokia 7.2 met gemak alledaagse taken en multitasken aan. Bonus: bestel nu en ontvang tijdelijk gratis de Nokia Power Earbuds!

Eigenschappen: Android One, 6,3 inch Full HD+ LCD, Snapdragon 660, 128GB opslag, 3500 mAh, 48 + 8 + 5MP camera-opzet, 20MP frontcamera

Richtprijs: 349 euro

Geïnteresseerd? Klik hier om de Nokia 7.2 te bekijken op bol.com

Samsung Galaxy A70

De Samsung Galaxy A70 is veruit de grootste smartphone van dit lijstje. Het mooi AMOLED-display is 6,7 inch groot en lekker scherp. De schermranden zijn minimaal te noemen; net als bij de Nokia 7.2 is er enkel een minieme inkeping gemaakt voor de frontcamera. Het grote scherm maakt de A70 bijzonder geschikt voor het kijken van series en films. Bovendien zit er een vingerafdrukscanner onder het scherm verwerkt, die prima werkt.

Naast het feit dat de Samsung Galaxy A70 groot is, voelt hij tevens wat zwaar aan. Dat is niet zo gek, want er schuilt een joekel van een batterij onder de motorkap. Zelfs bij intensief gebruik is het mogelijk om anderhalf tot twee dagen vol te maken op één cyclus. Dat het toestel niet super snel oplaadt vanwege zijn grootte, is de telefoon vergeven.

De snelheidsprestaties zijn redelijk te noemen, en 128GB intern (uitbreidbaar) opslaggeheugen stemt ons eveneens tevreden. De camera-opzet is verrijkt met onder meer een redelijke primaire lens, groothoeklens én een dieptecamera. De telefoon draait op Android met daaroverheen Samsung One UI, een prettige softwareschil van de Zuid-Koreaanse fabrikant die een nieuw likje verf over de software heen legt.

Eigenschappen: Android + Samsung One UI, 6,7 inch Full HD+ Super AMOLED, Snapdragon 675, 128GB opslag, 4500 mAh, 32 + 8 +5MP camera-opzet, 32MP frontcamera

Richtprijs: 349 euro

Geïnteresseerd? Klik hier om de Samsung Galaxy A70 te bekijken op bol.com

Mag het een beetje minder zijn? Bekijk dan even de Nokia 6.2!

Als bovenstaande smartphones iets te duur voor je zijn, dan hebben nog een goedkopere klaarstaan die je misschien wel aanspreekt. De Nokia 7.2 hierboven is namelijk gelanceerd met een kleiner broertje, namelijk de Nokia 6.2. Qua design lijken ze sterk op elkaar, maar qua prestaties doet de Nokia 6.2 het iets minder goed, maar hierbij hoort natuurlijk een lager prijskaartje. Vooraan krijg je nog steeds een groot display 6,3-inch Full-HD display met HDR-ondersteuning en een waterdruppelnotch bovenaan. De Snapdragon 636 chipset binnenin is niet heel krachtig, maar wel enorm zuinig zodat je met gemiddeld gebruik twee dagen kan doorkomen met de 3.500mAh-batterij binnenin.

Achterop vind je daarnaast drie camera’s: een 16MP-hoofdcamera, 8MP-groothoeklens en 5MP-dieptesensor. In de waterdruppelnotch zit op zijn beurt een selfiecamera van 8MP. Qua opslag kan je kiezen uit varianten met 32GB, 64GB of 128GB interne opslag, die ook telkens uitbreidbaar is met een microSD-kaart.

Net zoals alle Nokia-smartphones maakt de Nokia 6.2 deel uit van het Android One-programma. Momenteel draait hij op Android 9, waardoor je nog garantie hebt op de updates naar Android 10 en Android 11. Het toestel is in september gelanceerd dus door de beveiligingsupdates van drie jaar geniet je nog van de beste beveiliging tot en met september 2022.

Eigenschappen: Android One, 6,3 inch Full HD+ LCD, Snapdragon 636, 128GB opslag, 3500 mAh, 16 + 8 + 5MP camera-opzet, 8MP frontcamera

Richtprijs: 249 euro

Geïnteresseerd? Klik hier om de Nokia 6.2 te bekijken op bol.com