Op een klein beeldscherm van een smartphone is het niet altijd even eenvoudig werken. Een praktisch toetsenbord vergroot het werkgemak aanzienlijk. Wij laten zien wat je met Swiftkey kunt doen.

Swiftkey is in feite een nieuw toetsenbord voor je smartphone en werkt op zowel Android als iOS. Het leert langzaam welke woorden je regelmatig gebruikt, zodat het kan voorspellen wat je volgende woord zal zijn. Daarnaast heeft Swiftkey nog een paar andere praktische functies in petto!

Stap 1: Installeren

Voor je met Swiftkey aan de slag kunt, moet je de app eerst installeren. Je vindt hem in de Google Play Store of de App store van Apple. Installeer de app en koppel hem aan je Gmail-account, indien mogelijk. Zo kun je er ook later nog gebruik van maken. Volg de stappen op het scherm om het Swiftkey te selecteren.

Installeer Swiftkey in een paar stappen.

Stap 2: Opties aanpassen

Direct na de installatie open je de Swiftkey-app en klik je op de knop Typen. In het volgende scherm selecteer je de functie Typen en automatische correctie. Hier is het praktisch om de functie Emoji-voorspellingen, Automatische correctie en Voorspellingen tonen na Flow in te schakelen. Dat maakt het typen een stuk sneller!

Er is meer mogelijk dan je zou denken.

Stap 3: Swipen

Vanaf dit moment kun je tekst typen door met je vinger over het toetsenbord te vegen. Swiftkey herkent de stoppunten van je beweging en koppelt daar letters en cijfers aan. Dankzij de uitgebreide woordenschat weet Swiftkey feilloos te vertellen welk woord je wilde typen. Dat scheelt weer heel wat zoeken en tikken op die kleine vlakjes!

Schuiven met je vingers op te typen? Waarom niet!

Stap 4: Voorspellen

Dankzij de functies die je hebt ingeschakeld in Stap 2, is Swiftkey een stuk slimmer geworden als het aankomt op het voorspellen van woorden. Zodra je begint met typen, zal het toetsenbord laten zien wat het zou kunnen zijn. In het geval van Kof staat de getypte tekst in het midden, maar er wordt links alvast het woord Koffie voorspeld. En rechts? Daar komt de emoji van koffie te staan! Tik op het woord of icoon naar keuze, en het wordt in de tekst geplaatst.