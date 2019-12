Het kan knap lastig zijn om je maandelijkse uitgaven in een goed overzicht bij te houden. Gelukkig zijn er overal apps voor: dus ook voor dit! Dyme is een gratis huishoudboekje met wat extra’s.

Door je maandelijkse kosten in kaart te brengen, weet je waar je salaris naartoe gaat… en waarom je wel of niet in de problemen komt. Dyme helpt je met het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven, helpt met het opzeggen van abonnementen én geeft je besparingstips. Wij laten zien hoe het werkt.

Stap 1: Installeren en aanmelden

De eerste stap is het installeren van de app. Zoek in de App Store of Google Play Store naar de app Dyme en installeer deze. Na de installatie wordt gevraagd om een account aan te maken. Vul daarvoor je voor- en achternaam in, je mailadres en bedenk een goed wachtwoord voor deze app.

Stap 2: Invullen

Voor het invullen van alle gegevens heb je twee mogelijkheden. Je kunt het de app zelf laten regelen, maar je kunt er ook voor kiezen om alle gegevens handmatig in te vullen. Voor het automatisch vullen moet je de app toestemming geven je bankgegevens in te zien. Wil je iets meer privacy? Dan vul je de gegevens handmatig in.

Stap 3: Stap voor stap

Kies je voor handmatig vullen? Dan moet je per terugkerende transactie invullen naar wie de betaling gaat, in welke categorie deze valt (energie, verzekering, telecom, mobiel, etc.) en met welk interval de betaling gedaan wordt. Daarbij kun je kiezen uit een aantal opties, zoals wekelijks, maandelijks, jaarlijks, enzovoort. Op deze manier krijg je een goed overzicht van al je uitgaven en kun je zelf bepalen of deze uitgaven je geld waard zijn of niet.

Stap 4: Heft in eigen hand

Wil je weten of iets goedkoper kan of wil je af van je abonnement? Daar kan de Dyme-app je zeker bij helpen! Klik op één van de kostenposten in het overzicht en je krijgt de optie om het abonnement op te zeggen of over te stappen. Bij de eerstgenoemde regelt Dyme de opzegging voor je tegen een kleine betaling. Bij de laatste krijg je een aantal biedingen van vergelijkbare leveranciers. Zie je een goedkopere? Dan zorgt Dyme dat je overstapt naar het goedkopere alternatief.