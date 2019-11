De Google Trips app is niet meer, maar gelukkig kan Google je nog steeds op andere manieren helpen tijdens het reizen. Wij sommen de mogelijkheden alvast even op.

Begin Augustus maakte Google een einde aan Google Trips, de app die door menig reiziger wel gesmaakt kon worden door zijn vele suggesties van bezienswaardigheden (die je vervolgens kon opslaan op Google Maps), de handige dagplanningen en het feit dat zaken zoals boardingpass en hotelreservaties onmiddellijk te raadplegen waren. Het beste van al was misschien nog dat je al deze informatie offline kon raadplegen, zodat je zelfs zonder dataverbinding toch niet zonder dingen om te doen viel. Nu de app er niet meer is, blijft er een zwart gat achter, maar gelukkig zit het merendeel van de Trips-functionaliteit verwerkt in andere zaken die Google aanbiedt, zoals Maps en Travel. We sturen je hieronder (opnieuw) de goede richting uit

Google Maps

Google Maps is voor vele gebruikers al jaren hun go-to reisassistent. De app heeft dan ook bijna alle mogelijkheden die je zou willen. Type snel even je bestemming in en je wordt voorzien van een enorme bron aan informatie. Zo zochten we naar Wenen en konden we onderaan het scherm op de witte balk tikken om meteen meer te lezen over de Oostenrijkse stad. De meest populaire attracties worden weergegeven en door ze aan te tikken kan je ze opslaan voor later, iets dat we aanraden dat je doet voor je vertrekt, eventueel met een computer, zo gaat het net iets sneller.

Bovenaan vind je de mogelijkheid om de kaart van de stad op te slaan, zoals dat ook in Trips het geval was. Restaurants, koffiebars, supermarkten, ook die kan je met een druk op de knop raadplegen, al is het nog makkelijker om die termen rechtstreeks in de zoekbalk in te geven. De lijsten onderaan het scherm geven je tenslotte een overzicht van alles wat er op dat moment populair is in de stad. Handig als je op zoek bent naar een trendy plek om iets te eten.

Snel een koffiebar vinden? Geen probleem.

Google Travel

Het nieuwe reisportaal van Google kan je vinden op www.google.com/travel. De informatie die je op het platform krijgt, is vergelijkbaar met die van Google Maps, maar toch niet helemaal dezelfde. Er wordt immers eerder de nadruk gelegd op het beslissen naar waar je gaat. Informatie over de steden die je zoekt en wat er te zien is, is net als in Maps aanwezig, maar je krijgt ook weetjes te zien over het weer, nabije steden die interessant zijn, maar ook vlucht- en hotelprijzen en zelfs video’s en artikels over je (mogelijke) bestemming. De dagplannen uit Google Trips zijn hier opnieuw aanwezig, al horen ze naar onze mening eerder thuis in Google Maps. Toch zijn ze nog steeds enorm handig. Restaurants ga je in Google Travel dan weer niet terugvinden.

Verken je bestemming nog voor je vertrekt.

Extra: Mijn trips

Het verzamelen van hotelreservaties haalden we in de inleiding al aan en daarom lichten we deze functie even extra toe, ze is namelijk prominent aanwezig op Google Travel en zit verborgen in Google Maps. Om ze te bereiken tik je op de drie streepjes linksboven de app om het menu te openen. Vervolgens kies je ‘Mijn Plaatsen’ en swipe je naar ‘Mijn Reserveringen’. Als je al een trip hebt geboekt via je Gmail-account, dan vind je daar alle informatie erover terug. Meer info nodig? Dan kan je zelfs de bijbehorende e-mail openen.