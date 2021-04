Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Het is enorm vervelend als je klavier plots wisselt van Azerty naar Qwerty en je geen idee hebt hoe dat gebeurd is. Waarschijnlijk drukte je per ongeluk de sneltoets in die Windows gebruikt om tussen toetsenbordinstellingen van verschillende landen te wisselen. Gelukkig is het makkelijk op te lossen en te voorkomen in de toekomst.

Hoe je toetsenbord van Qwerty naar Azerty omzetten?

Om snel terug te gaan van Qwerty naar Azerty in Windows 10, kan je twee sneltoetsen gebruiken. De eerste geeft visueel weer welke toetsenbordindeling je gebruikt, terwijl de tweede gewoon wisselt tussen de verschillende geïnstalleerde landinstellingen zonder je te storen. Maak je keuze en druk beide toetsen tegelijk in.

Windowstoets + Spatiebalk

ALT + Shift

Hoe verander je de toetsenbordinstellingen in Windows 10?

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om meteen ook je toetsenbordinstellingen aan te passen. Zo voorkom je heel wat frustratie. Neem dus even de tijd om de niet gebruikte indelingen te verwijderen uit Windows.

Open het menu Start

Ga naar Instellingen

Klik op Tijd en Taal

Klik in de zijbalk op Taal

Selecteer bij voorkeurstalen de indeling die je niet gebruikt

bij voorkeurstalen de indeling die je niet gebruikt Klik op Verwijderen

Met slechts één indeling wissel je niet langer per ongeluk tussen Qwerty en Azerty.