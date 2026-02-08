Je hart controleren met je Apple Watch en een cardiogram (ECG)

We trappen een open deur in als we stellen dat je hart je belangrijkste spier is. Heb je een smartwatch, dan krijg je al veel info over je hartslag, maar met een aantal toestellen kan je zelfs een elektrocardiogram maken. Op die manier kun je bijvoorbeeld zien of je hartritmestoornissen hebt.

Zo’n elektrocardiogram (ECG) meet meer dan de gewone hartslagmeting doet. Je krijgt er een duidelijk beeld van de elektrische signalen die je hart laten kloppen. Hier focussen we op de populaire Apple Watch, maar ook bepaalde toestellen van Samsung, Huawei, Garmin, Google, Fitbit, Whoop, Withings en Coros kunnen dat doen, meestal volgens een gelijkaardig proces.

Met één vinger op de draaiknop meet de Apple Watch je hartritme. © Steven Kins/Clickx

1. Check je hard- en software

Je hebt minimaal een Apple Watch 4 of jonger, of een van de Apple Watch Ultra-modellen nodig. Daarnaast moet de Gezondheid-app op je iPhone of iPad zijn geïnstalleerd en de ECG-app op je Apple Watch, als dat nog niet het geval is. In de app Gezondheid vul je alle nodige gegevens in. Uiteraard zorg je dat de besturingssystemen van beide toestellen up-to-date zijn. Zie je in de Gezondheid-app het gedeelte ECG niet verschijnen in het Overzicht, druk dan op het Zoeken-icoon, tik op Hart en daar op Elektrocardiogrammen (ecg), waar je het kan vastmaken in het overzicht.

2. Doe de Apple Watch correct om

Eerst en vooral moet je smartwatch voldoende strak rond de pols zitten, zonder die volledig af te snoeren. Ga na of je het om de juiste pols draagt. Open daarvoor de Apple Watch-app, ga naar de tab Mijn Watch en dan naar Algemeen en ten slotte Draagpositie. Pas dan open je de ECG-app op je horloge.

3. Een elektrocardiogram (ECG) maken

Met die app kan je nu echt starten. Daarvoor leg je jouw arm vlak neer en hou je hem volledig stil. Je legt je wijsvinger van je andere hand op de Digital Crown (de ronde draaiknop), maar drukt niet zo hard dat je de knop indrukt. Op dat moment start de grafiek met je hartslag en zie je een timer die aftelt vanaf een halve minuut. Daarna heb je al de resultaten.

4. Analyseer de resultaten

Als je een normaal hartritme hebt, zie je Sinusritme staan. Dan hoef je je in principe geen zorgen te maken. Verschijnt er Atriumfibrilleren, dan heeft de meting een onregelmatig ritme gedetecteerd. Zo’n hartritmestoornis is op zichzelf niet enorm problematisch maar kan wel ernstige gevolgen hebben op langere termijn. Sowieso raadpleeg je dan een arts. Naast die twee opties kan er ook staan dat je een te hoge of te lage hartslag had. De app kan namelijk pas de meting doen als je hartslag tussen de 50 en 150 (bij versie 1 van de app zelfs 120) slagen per minuut bedraagt. Een laatste optie is Onbeslist. Dat kan gebeuren als hij andere signalen heeft gedetecteerd die buiten Sinusritme en Atriumfibrilleren vallen, of dat je een pacemaker hebt, of dat de signalen niet krachtig genoeg waren voor een goede opname. Heb je jouw arm niet stil genoeg gehouden of zat je horloge onvoldoende strak rond de pols, dan kan er Slechte opname op het scherm komen.

5. Toon de resultaten aan de dokter

Zo’n ECG-meting rond de pols is vooral handig omdat je hem op elk moment van de dag kan doen. Vaak gebeurt het dat je tijdens een doktersbezoek geen symptomen ervaart, maar een uurtje later wel weer. Dan voer je de meting uit, bewaar je het resultaat in de Gezondheid-app én kan je die als pdf tonen aan je arts. Voor dat laatste tik je op je jongste resultaat in de app en daarna op ‘Exporteer pdf’. Nog een tip: laat je Apple Watch zoeken naar onregelmatige hartslagen (Via Gezondheid > Zoeken > Hart > Meldingen bij onregelmatig ritme), zodat die jou daarvan op de hoogte kan brengen. Krijg je zo’n melding, dan kan je een volwaardige ECG uitvoeren. Nog een laatste waarschuwing: deze eenkanaals-ECG kan niet vaststellen of je een hartaanval, bloedprop of beroerte hebt. Bij symptomen voor die aandoeningen, roep je meteen medische hulp in.