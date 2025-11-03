Nieuwe iPhone, iPad of Mac? Zo maak je een nieuw Apple ID aan

Om de apparaten van Apple (fatsoenlijk) te kunnen gebruiken, heb je ook een Apple-account nodig. Hier lees je hoe je een Apple ID aanmaakt.

Heb je net een nieuw Apple-apparaat gekocht of ben je van plan er een te kopen? Dan zal je een Apple ID nodig hebben. Het is nu eenmaal onmisbaar als je aan de slag wil met de apparaten (of diensten) van Apple, of je nu een nieuwe iPhone, iPad of Mac hebt, of misschien gewoon eens wil kijken wat voor aanbod Apple TV en Apple Music hebben. Het aanmaken van een Apple-account (wat Apple dus ook wel een Apple ID noemt) is gelukkig vrij eenvoudig en volledig gratis.

Als je een nieuw Apple-product hebt gekocht, word je op dat apparaat waarschijnlijk automatisch door de stappen geleid als je aangeeft dat je nog geen ID hebt. Het is echter in sommige gevallen handiger om van tevoren op je computer, tablet of telefoon alvast via de browser een account aan te maken, zodat je meteen kan inloggen als je je nieuwe Apple-apparaat in huis hebt. Hier lees je dus hoe je via een browser je nieuwe Apple ID aanmaakt.

1. Open je browser en ga naar account.apple.com

Om een Apple ID aan te maken zal je eerst een browser moeten openen. Als je je account aanmaakt via een nieuw Apple-apparaat zal het proces er misschien net iets anders uitzien, maar je zal wel dezelfde stappen moeten doorlopen. We beschrijven hier echter dus hoe het werkt als je het account via een browser aanmaakt op je pc, tablet of telefoon. De eerste stap is navigeren naar account.apple.com.

2. ‘Maak je Apple Account aan’

Er staat nu als het goed is in het midden van de pagina een optie om in te loggen, maar als je rechtsboven kijkt, staat er ook een optie genaamd Maak je Apple Account aan. Als je een nieuw account wil maken, moet je deze optie hebben. Vul hier vervolgens alle benodigde gegevens in (naam, land, geboortedatum, e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer) en kies alvast of je vervolgens wil verifiëren via een sms of een gesproken oproep. Je moet ook een soort lettercode uit een afbeelding ontcijferen om verder te kunnen.

Rechts bovenaan de Account-website van Apple vind je de optie om een nieuw account aan te maken.

3. Dubbele verificatie

Als je eenmaal al je gegevens hebt ingevuld, moet je nog een dubbele verificatie doorlopen. Als eerste krijg je een code van zes cijfers binnen via het e-mailadres dat je hebt ingevoerd. Daarna wordt er nogmaals om een code van zes cijfers gevraagd. Die krijg je dus via sms of een gesproken oproep op het telefoonnummer dat je hebt ingevoerd. Na het invoeren van de codes is je Apple ID officieel aangemaakt.

Na het invullen van al je gegevens, krijg je codes via het e-mailadres en telefoonnummer dat je hebt ingevuld voor verificaties.

4. Bekijk je instellingen

Je komt nu vanzelf in een overzicht met al je accountinformatie en verschillende opties. Het kan handig zijn om hier alvast even doorheen te gaan om te zien wat je nog meer kan aanpassen voor je account. Hier kan je ook altijd terugkomen door in te loggen op de bovenstaande website om belangrijke informatie toe te voegen of in te zien, zoals betaalmethodes, adressen, abonnementen en apparaten.

Na het aanmaken van je account, kom je automatisch bij een soort accountoverzicht terecht, waar je meer nuttige informatie kan vinden.

