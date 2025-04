Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Is Google Chrome je favoriete browser? Via extensies kan je er een resem handige functies aan toevoegen. Denk aan wachtwoordbeheerders, adblockers, vertalers of tools om je productiviteit op te krikken. We leggen je uit hoe je extensies installeert, waar je op moet letten en hoe je voorkomt dat je de verkeerde downloadt. Herken de rommel en ontdek zes top-extensies.

Extensies zijn mini-apps die in je browser draaien. Ze voegen extra functionaliteit toe aan Chrome, zonder dat je aparte software hoeft te installeren. Je vindt ze voor zowat alles: het blokkeren van advertenties, het maken van screenshots, notities nemen, automatisch invullen van formulieren… noem maar op. Toch is het opletten geblazen, want niet alle extensies zijn even betrouwbaar. Sommige lijken handig, maar verzamelen stiekem gegevens of vertragen je browser. We bekijken even de belangrijksten zaken waar je op moet letten voordat je een extensie toevoegt in Google Chrome. Om te beginnen kies je best extensies die door veel mensen gebruikt worden en dus al vaak gedownload zijn. Extensies die al duizenden keer geïnstalleerd werden, zijn meestal betrouwbaar. Daarnaast kan je er ook de beoordelingen en reviews op naslaan. Lees wat andere gebruikers ervan vinden, maar hou wel rekening met vage of overdreven positieve reacties. Ook de ontwikkelaar of uitgever achter de extensie kan je vertrouwen wekken (of net niet). Gaat het om een bekende naam met referenties? Dan kan je op beide oren slapen.

Risico’s en foute extensies herkennen

Misschien wel het belangrijkste aandachtspunt bij geïnstalleerde extensies in Google Chrome is de machtigingen. Houd in de gaten welke toegang de extensie vraagt. Een weer-widget hoeft bijvoorbeeld geen toegang te hebben tot je browsergeschiedenis. Als je het gevoel hebt je onvoldoende controle hebt over de machtigingen van een extensie, dan overweeg je best of je die wel echt nodig hebt en of je ze niet beter verwijdert. De zorg om je privacy kan namelijk helemaal terecht zijn. Sommige extensies verzamelen gegevens over je surfgedrag zonder dat je het weet. Het wordt nog een stuk kwalijker wanneer je (onbedoeld) een kwaadaardige extensie liet installeren. Die kan je systeem besmetten of phishing-links promoten.

Klik op het puzzelstukje en vervolgens op ‘Webrechten bekijken’ om de permissies per extensie te beheren.

Voor de waakzame gebruiker zijn er wel een resem ‘red flags’ waaraan je slechte extensies kan herkennen. Vaak is de beschrijving vaag of lijkt die slecht vertaald. Zo blijft het vrij onduidelijk wat de extensie nu precies doet en of dat wel is wat je wil dat er gebeurt. Wanneer een extensie te veel machtigingen nodig heeft voor het doel dat je voor ogen had, kan je die best weren. Zoals we al aanhaalden is het zelden een goed idee om een extensie te installeren die heel weinig gebruikers telt of van een onbekende ontwikkelaar afkomstig is. Heb je toch een kwalijke extensie geïnstalleerd? Dan duiken er misschien wel duidelijke symptomen op. Zo kan de standaard zoekmachine in Google Chrome plots gewijzigd zijn of duiken er rare knoppen op in de werkbalk. Als je twijfelt, blijf er dan beter af, luidt de gouden regel. Bij twijfel kan je de naam ook even googelen in combinatie met termen als ‘review’ of ‘is it safe’. Onderaan de streep is het ook ‘good practice’ om het aantal geïnstalleerde extensies te beperken. Hoe meer extensies je installeert, hoe trager je browser wordt. Ze vreten nu eenmaal RAM en Google Chrome staat er al om bekend om een veelvraat te zijn als het over werkgeheugen gaat. Wil je een overzicht van de geïnstalleerde extensies? Surf dan naar chrome://extensions. Daar kan je ook meteen de extensies verwijderen die je niet meer gebruikt of waarvan je niet zeker bent dat ze geen risico’s met zich meebrengen.

Extensie installeren

Als je de nodige veiligheidschecks achter de rug hebt, dan kan je als volgt de extensie die je zoekt gaan installeren.

Open de Chrome Web Store: ga naar https://chrome.google.com/webstore;

Zoek naar een extensie: gebruik de zoekbalk bovenaan of blader door de aanbevolen categorieën;

Klik op een extensie: je ziet een overzicht van de functies, screenshots en gebruikersbeoordelingen;

Klik op ‘Toevoegen aan Chrome’: je krijgt een pop-up waarin je de machtigingen ziet die de extensie nodig heeft;

Bevestig met ‘Extensie toevoegen’: de extensie wordt nu geïnstalleerd en verschijnt rechts naast de adresbalk.

Chrome-extensies kunnen je online leven een stuk aangenamer maken, zolang je oplet wat je installeert. De vier die we hieronder aanraden, zijn alvast een veilige en slimme start.

De beste extensies voor Google Chrome

LastPass

De LastPass-extensie voor Chrome maakt veilig inloggen eenvoudiger dan ooit. Na installatie voegt het een icoontje toe aan je browser, waarmee je snel toegang krijgt tot je digitale kluis. De extensie herkent automatisch inlogvelden, vult je gebruikersnaam en wachtwoord moeiteloos in en stelt bij nieuwe accounts meteen een sterk wachtwoord voor. Alles wordt versleuteld opgeslagen en gesynchroniseerd tussen apparaten (beperkt in de gratis versie). De interface is overzichtelijk en werkt intuïtief. Wel vraagt LastPass soms net iets te vaak om je hoofdwachtwoord, wat storend kan zijn. Ook blijft de reputatie van het bedrijf gevoelig na eerdere datalekken, al zijn er sindsdien duidelijke verbeteringen in communicatie en beveiliging. Toch blijft de Chrome-extensie een handige en tijdbesparende tool voor wie veel online accounts heeft. Wie privacy voorop stelt, kan ook Bitwarden overwegen als open source-alternatief.

Gebruikers: 10+ miljoen – www.lastpass.com

Eigenschappen: bewaar al je wachtwoorden veilig in één digitale kluis. Vult automatisch je inloggegevens in. Gratis te gebruiken, met extra functies in de premiumversie.

Grammarly

De Grammarly-extensie voor Chrome is een onmisbare hulp voor wie vaak in het Engels schrijft. Of je nu een e-mail typt in Gmail, een LinkedIn-post maakt of een blog schrijft: Grammarly kijkt live mee en corrigeert spelling, grammatica en stijl. De suggesties zijn duidelijk en meestal accuraat, met uitleg erbij zodat je er ook van leert. In de gratis versie krijg je basiscorrecties, maar wie upgrade naar Premium krijgt diepere taalanalyses, inclusief toon, formulering en helderheid. De interface is gebruiksvriendelijk en stoort je workflow nauwelijks. Soms kunnen de tips wat overbodig zijn bij creatief taalgebruik, maar je behoudt altijd de controle. Voor niet-Engelstaligen is Grammarly een krachtig hulpmiddel om professioneel over te komen. En hoewel het minder geschikt is voor Nederlands, blinkt het in het Engels echt uit. Een slimme extensie voor studenten, professionals en taalliefhebbers.

Gebruikers: 10+ miljoen – www.grammarly.com

Eigenschappen: geeft live suggesties voor spelling en grammatica, ook op websites zoals Gmail of LinkedIn. Werkt prima voor wie regelmatig in het Engels schrijft.

Dark Reader

Dark Reader is dé extensie voor wie zijn ogen wil sparen tijdens lange surfsessies, vooral ’s avonds of in donkere omgevingen. In plaats van te vertrouwen op de (vaak ontbrekende) donkere modus van websites, forceert Dark Reader zelf een stijl die alle lichte achtergronden omtovert tot zachte, donkere tinten. Tekst blijft goed leesbaar en contrasten worden slim behouden. Je kan per site uitzonderingen instellen of zelf het kleurenschema aanpassen. De interface is eenvoudig, maar geeft veel controle voor wie dat wil. Dark Reader vertraagt pagina’s nauwelijks en werkt verrassend goed, zelfs op complexe of oudere websites. In tegenstelling tot veel andere ‘dark mode’-extensies is deze open source, zonder reclame of tracking. Of je nu ’s avonds werkt of gewoon liever een donkere weergave hebt: met Dark Reader surf je rustiger, comfortabeler en visueel consistenter. Een aanrader voor ogen én batterij.

Gebruikers: 5+ miljoen – www.darkreader.org

Eigenschappen: zet websites automatisch in een donkere modus. Rustiger voor je ogen, vooral ’s avonds. Werkt verrassend goed met zowat elke site.

Google Translate

De Google Translate-extensie voor Chrome is een eenvoudige maar krachtige tool voor iedereen die regelmatig met anderstalige content werkt. Met één klik vertaal je geselecteerde tekst naar de taal van jouw keuze, zonder de pagina te verlaten. Je kan ook volledige webpagina’s laten vertalen via het pictogram in de werkbalk. De vertalingen zijn doorgaans vlot en begrijpelijk, al blijven ze natuurlijk machinegegenereerd – dus niet perfect. De interface is minimalistisch: je selecteert, klikt en krijgt meteen de vertaling in een pop-up of in de werkbalk. Voor snel begrip van buitenlandse websites of het schrijven in andere talen is dit een onmisbare extensie. De ondersteuning voor tientallen talen, inclusief Nederlands, maakt het een veelzijdige reisgenoot op het web. Niet geschikt voor officiële documenten, maar ideaal voor alledaags gebruik. Wie vaak internationale content tegenkomt, doet zichzelf een plezier met deze handige extensie.

Gebruikers: 10+ miljoen – www.translate.google.com

Eigenschappen: selecteer tekst en vertaal in één klik. Onmisbaar als je vaak internationale websites bezoekt.

Momentum

Momentum vervangt je standaard nieuw-tabblad in Chrome met een rustgevende interface die elke keer een prachtige achtergrondfoto, een inspirerende quote en een persoonlijk dashboard toont. De extensie geeft je een moment van kalmte, in plaats van een leeg scherm of afleidende snelkoppelingen. Bovenaan kan je je focus van de dag instellen, zodat je telkens herinnerd wordt aan je belangrijkste taak. Verder is er ruimte voor to-do’s, weerinformatie en bookmarks. De basisversie is gratis, met optionele upgrades voor meer functies zoals integraties met takenapps. De interface is strak en minimalistisch, zonder reclame of ruis. Momentum is geen productiviteitsapp in de klassieke zin, maar helpt je wel om bewust te pauzeren en gefocust te blijven tijdens je dag. Het is een kleine ingreep in je browser, maar eentje die verrassend veel rust brengt. Een aanrader voor wie zijn dag met meer intentie wil starten.

Gebruikers: 3+ miljoen – www.momentumdash.com

Eigenschappen: vervangt je standaard nieuw-tabblad met een prachtige foto, een inspirerende quote en je to-do’s. Helpt je gefocust blijven tijdens je werkdag.