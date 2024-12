Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

In het tijdperk van meerdere monitoren en grote (ultrawide)monitoren is het erg begrijpelijk als je af en toe geen idee hebt waar je muispijltje nu is gebleven. Is je cursor verdwenen? Gelukkig kan je die snel terugvinden met Microsoft PowerToys. Je kan de Muishulpprogramma’s gebruiken om een sneltoets in te stellen en vervolgens heel snel en gemakkelijk de muiscursor terug te vinden. Daarnaast kan je ook nog andere handige aanpassingen doen aan hoe je muis functioneert en hoe deze eruitziet in Windows. We zullen je hier stap voor stap uitleggen hoe je de app installeert en de functie activeert, zodat je nooit meer zelf onnodig lang op zoek moet naar je muis.

Stap 1 / Microsoft PowerToys installeren

Als eerste zal je de Microsoft PowerToys-app moeten installeren, voordat je kan beginnen met het gemakkelijk terugvinden van je muiscursor. Deze app vind je terug in de Microsoft Store op Windows en de app zit bomvol handige functies. We hebben deze app dan ook al vaker aanbevolen voor verschillende workshops. Scrol dus ook vooral op je gemak eens door alle opties in de app.

Ten eerste heb je de Microsoft PowerToys-app nodig en die vind je in de Microsoft Store.

Stap 2 / Ga naar Muishulpprogramma’s

Het gedeelte van de app dat we nu nodig hebben, heet Muishulpprogramma’s en dat vind je links in de rij met alle opties nadat je de app hebt geopend. Wanneer je links klikt op Muishulpprogramma’s, kom je terecht op het scherm dat we hier nodig hebben. Je ziet vervolgens bovenaan ook meteen een kleine uitleg van de functie die we hier gaan gebruiken.

Om de juiste functie terug te vinden, klik je in de lijst op Muishulpprogramma’s.

Stap 3 / Functie inschakelen en sneltoets kiezen

De eerste optie die je kan activeren is het inschakelen van ‘Mijn muis zoeken’. Schakel deze functie in en je krijgt meteen toegang tot andere opties. De belangrijkste optie hier is de activeringsmethode. Standaard wordt deze functie voor het terugvinden van je muiscursor geactiveerd als je twee keer op de linker CTRL-knop drukt. Je kan echter ook uit andere suggesties kiezen of je eigen sneltoets instellen. Kies hier dus gewoon wat je het meest handig lijkt.

Hier kan je de functie activeren en een gewenste sneltoets of andere activeringsmethode kiezen.

Stap 4 / Uiterlijk aanpassen

Als laatste kan je ook nog aanpassen hoe het eruitziet als je de functie gebruikt. In de foto aan het begin van de workshop zie je hoe het er standaard uitziet (het scherm wordt donker, op een kleine cirkel om de muis heen na). Je kan bijvoorbeeld de kleur van het spotlight of de achtergrond veranderen om het effect nog duidelijker te maken. Wanneer je de muis hebt teruggevonden met deze functie, kan je het effect rondom de muiscursor weer weg laten gaan door te klikken of een toets in te drukken (bijvoorbeeld weer de CTRL-toets, zodat je niet per ongeluk iets verandert in Windows wat je niet wil veranderen).

Je kan het uiterlijk van het effect dat verschijnt als je de muis zoekt hier naar wens aanpassen.

Is je cursor verdwenen en wil je hem terugvinden zonder Microsoft PowerToys? Dat kan via de cursor-instellingen.

Lees ook: Toetsen opnieuw toewijzen in Windows met PowerToys