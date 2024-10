Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Op termijn is het de bedoeling dat je een rijbewijs of identiteitsbewijs kan laten zien, ook wanneer je dat niet fysiek op zak hebt. Momenteel zitten die gegevens al in de app, maar ze worden nog niet officieel erkend. Mettertijd zullen die functies en erkenningen toegevoegd worden aan de MyGov.be-app. Je kan hem nu al wel installeren, zodat je van de mogelijkheden kan profiteren als die er eindelijk zijn. In 2026 zou de app pas volledig functioneel zijn.

Stap: MyGov.be-app downloaden en installeren

Wil je de app toch al installeren? Dan moet je daarvoor even langs de Apple App Store of langs de Google Play Store, afhankelijk van welk type apparaat je hebt. Daar zoek je naar ‘MyGov.be’: het is nodig om die zoekterm letterlijk in te voeren, want er zijn veel overheden die een soortgelijke naam voor hun apps gebruiken. Let op het blauwe logo of de appomgeving zoals je die bovenaan dit artikel ziet om je ervan te verzekeren dat je de juiste app installeert.

Stap 2: open de app en stel je voorkeuren in

Open de app. Voordat je die moet activeren, dien je eerst de gebruiksvoorwaarden goed te keuren. Je krijgt hier meteen de kans om de taal en andere voorkeuren in te stellen. Je kan deze instellingen later altijd wijzigen.

Stap 3: authenticatiestappen volgen

Nadat je de voorkeuren hebt ingegeven, vraagt de app hoe je die wenst te activeren. Kies hier voor eID. MyGov.be zal je hierna meteen naar de itsme-app verwijzen. Bevestig in deze app het verzoek door je itsme-pincode in te geven.

Zodra je identiteit succesvol is vastgesteld door itsme, verwijst de app je automatisch weer naar MyGov.be. Je krijgt in de overheidsapp de vraag om de achterkant van je identiteitskaart te scannen. Meerbepaald zal je de identiteitszone, onderaan je eID, moeten inscannen. Op die manier kan de app je identiteit nog eens extra bevestigen.

Stap 4: pincode kiezen

Ten slotte moet je een pincode kiezen om de digitale brievenbus te beveiligen. Kies hier voor een combinatie die je makkelijk kan onthouden, maar die niet makkelijk te raden is. Vermijd dus eenvoudige combinaties zoals ‘123456’ of je geboortedatum.

Goed om te weten

Het is niet verplicht om de app MyGov.be te installeren. Installeer je de app toch en stop je er je rijbewijs en eID in? Zorg er dan voor dat je deze voorlopig nog op zak houdt: documenten in de MyGov.be-app zijn nog niet officieel geldig. In een later stadium zal je alle documenten die de federale overheid van België over je heeft, kunnen opvragen in de app. Heb je papieren van de Vlaamse Overheid nodig? Dan moet je ‘Mijn Burgerprofiel’ gebruiken: dat is namelijk het platform dat de Vlaamse Overheid daarvoor aandient.