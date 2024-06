Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Adblock Plus voor Safari laat je voor eens en altijd afrekenen met (irritante) advertenties tijdens het browsen op je iPhone of iPad. De extensie is gratis te verkrijgen in de Apple App Store. Adblockers scheppen rust in een ‘zee van advertenties op vrijwel alle websites die je bezoekt. Sommige websites bevatten zelfs meer advertenties dan tekst. Ze verdwijnen simpelweg achter een muur van reclame. Op YouTube kan je verder geen video kijken zonder minstens ‘een uur’ aan reclame te moeten streamen. Met YouTube Premium kan je dit probleem betalend oplossen. In het vat met ‘gratis oplossingen’ vind je Adblock Plus, waarmee je precies hetzelfde kan bereiken, maar dan zonder je blauw te betalen. Safari voor iOS en iPadOS laat je gelukkig zulke (kosteloze) extensies installeren. We leggen uit hoe je te werk gaat.

Stap 1 / Adblock Plus installeren

In de Apple App Store voor iOS en iPadOS vind je diverse adblocker-extensies. Hiervan zijn sommige betalend, maar het overgrote deel is gratis te gebruiken. Bovendien hoef je geen account aan te maken voor de adblockers. We hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met Adblock Plus, van het Duitse Eyeo. Zij ontwikkelen ook adblockers voor Chrome en diverse andere (Chromium)browsers en staan positief bekend binnen de adblock-community. Daarom gebruiken we Adblock Plus voor deze workshop. Uiteraard kan je zelf een andere extensie kiezen. Ga je mee met onze keuze? Open dan de App Store, zoek naar ‘Adblock Plus’ en installeer de extensie van ontwikkelaar ‘Eyeo GmbH’.

Stap 2 / Adblocker openen

Klik na het installeren direct op de ‘Open’-knop in de App Store. In het openingstabblad wordt steevast gevraagd of de adblocker geanonimiseerde gebruiksgegevens mag doorsturen om zijn dienstverlening te verbeteren. We raden aan deze optie uit te schakelen. Klik vervolgens op ‘Volgende’.

Stap 3 / Extensie activeren

Adblock Plus vraagt je nu om de adblocker te activeren via het Instellingenmenu van je iPhone of iPad. Open daarvoor de Instellingen van je apparaat en scrol naar beneden tot je Safari tegenkomt. Klik erop en navigeer naar Extensies. Tik nu Adblock Plus aan en activeer de instelling Sta extensie toe. Als je nu Safari opent en een website met reclames bezoekt, zal je zien dat ze plots zijn verdwenen. Ook YouTube toont voortaan geen advertenties meer.

Stap 4 / (Tijdelijk) uitschakelen

Sommige websites zijn er niet van gediend dat je een adblocker gebruikt. Meestal verschijnt er dan een melding dat je de adblocker moet uitschakelen om verder te browsen of een video te bekijken. Safari heeft daar een oplossing voor bedacht: het laat je toe om Adblock Plus uit te schakelen. Tik daarvoor in de adresbalk op het puzzelstuk-icoontje, en selecteer ‘Schakel materiaalblokkering uit’. De wijziging geldt alleen voor de website waarop je nu browset; bij andere sites blijft de adblocker ingeschakeld. Door de stappen te herhalen kan je de materiaalblokkering ook weer inschakelen.

