Wil je een stuk tekst van het internet even snel in een notitie plaatsen of vanuit je galerij een foto naar iemand op WhatsApp sturen? Dit kan je natuurlijk doen door de tekst en of afbeelding te kopiëren en te plakken, maar in Android 14 kan je tekst en afbeeldingen ook gewoon verslepen tussen apps.

Er is natuurlijk niets mis met het ouderwetse kopiëren en plakken of het delen van een foto uit je galerij via het menu voor Delen. Maar het is eigenlijk ook heel gemakkelijk om een stuk tekst te selecteren en “vast te houden” met één vinger, terwijl je met een andere vinger naar een andere app navigeert om de tekst daar weer los te laten. Vooral met een afbeelding kan dit handig zijn, omdat je niet in menu’s hoeft te zoeken naar de juiste app en contactpersoon om de afbeelding mee te delen. Op deze manier komt het klembord van je telefoon ook niet helemaal vol te zitten en kan je het vrijhouden voor tekst en afbeeldingen die je vaker nodig hebt.

Stap 1 / Tekst selecteren

Deze eerste stap geldt alleen voor tekst en deze stap werkt hetzelfde als wanneer je een stuk tekst wil kopiëren. Hou je vinger ingedrukt op het eerste woord van de tekst die je wil kopiëren tot er een blauw selectievak om het woord heen verschijnt. Sleep vervolgens de blauwe, waterdruppelvormige icoontjes rechts- of linksonder naar respectievelijk rechts of links om het blauwe selectievak uit te breiden naar de andere woorden die je wil verslepen.

Zorg dat alle tekst die je wil verslepen binnen het blauwe vak staat.

Stap 2 / Vinger ingedrukt houden op tekst of beeld

Vervolgens kan je je vinger weer opnieuw ingedrukt houden op het blauwe vak met de tekst, tot je een doorzichtige versie van de tekst te zien krijgt, die je vervolgens met de ingedrukte vinger over het scherm kan bewegen. Dit is ook hoe je een afbeelding versleept. Let wel op dat dit niet bij alle afbeeldingen op het internet werkt. Je kan echter wel foto’s uit je eigen galerij ingedrukt houden totdat ze doorzichtig worden en kunnen bewegen. Als de tekst of afbeelding doorzichtig wordt, weet je dat het werkt. Je kan ook meerdere foto’s selecteren en je vinger dan op een van de foto’s ingedrukt houden om ze samen te verslepen.

Als je een afbeelding of stuk tekst ingedrukt houdt, krijg je er een doorzichtige versie van te zien en dan kan je gaan slepen.

Stap 3 / Naar de gewenste locatie navigeren

Nu is het van belang dat je de vinger waarmee je de tekst of afbeelding “vasthoudt” ook ingedrukt houdt. Gebruik vervolgens een tweede vinger om zoals gebruikelijk door Android te navigeren en de app of het specifieke gesprek of bericht te openen waar je de tekst of afbeelding naartoe wil slepen. Je kan de ingedrukte vinger wel uit de weg slepen als je ergens op moet klikken tijdens het navigeren, maar laat hem nog niet los.

Stap 4 / Vinger boven het tekstvak loslaten

Wanneer je tekst versleept, moet je het vaak wel echt boven een tekstvak weer loslaten, dus bijvoorbeeld onderaan in een WhatsAppgesprek. In je notities zijn er soms verschillende tekstvakken voor een titel en de notitie zelf, dus in dat geval moet je kiezen waar de tekst moet komen te staan en je vinger boven dat tekstvak loslaten. Bij een afbeelding zie je meestal dat het hele scherm blauw wordt als je hem binnen die app kan loslaten en dan kan je hem dus ook gewoon loslaten om hem daar te plaatsen of delen.

Tekst moet je soms boven het juiste tekstvak houden en loslaten, terwijl afbeeldingen vaak gewoon op de juiste pagina kunnen worden losgelaten.

