Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Kopiëren en plakken behoort tot de meest handige functies die op moderne pc’s beschikbaar zijn. Toch schieten ze soms tekort: je kan namelijk niet alle tekst zomaar selecteren om te plakken. Text Extractor komt met een handige oplossing. Het Windows-besturingssysteem is in een kleine veertig jaar tijd uitgegroeid tot de gouden standaard. Dat heeft zo zijn redenen: tal van functies die belangrijk zijn voor gebruikers werden hierin geïntroduceerd. Niet iedereen is daar tevreden mee: sommige gebruikers verwachten meer. Om die reden biedt Microsoft PowerToys aan: een verzameling van functies die Windows naar een hoger niveau kunnen tillen. Vaak gaat het om functies die ontwikkeld werden voor het besturingssysteem, maar die te ingewikkeld of geavanceerd zijn voor alledaagse gebruikers en daarom werden weggelaten. Met PowerToys kan je toch nog aan die handige functies, zoals Text Extractor.

Stap 1 / PowerToys installeren

De eerste stap is om PowerToys te installeren. Het softwarepakket is op verschillende plekken te vinden, maar je kan het best downloaden uit de Microsoft Store. Op die manier ben je meteen zeker dat je de software kan vertrouwen. Het is ook mogelijk om de software vanop GitHub te installeren, waarbij je de broncode zelf compileert tot een programma. Hiervoor is flink wat technische kennis vereist. Wie in de Microsoft Store naar ‘PowerToys’ zoekt en op de installatieknop klikt, heeft het programma veel sneller geïnstalleerd.

Stap 2 / Text Extractor activeren

Eenmaal je de PowerToys-tools hebt geïnstalleerd, kan je Text Extractor activeren. Daarna kan je de tekstextractor oproepen met de toetsencombinatie ‘Windows + shift + T’, al kan je deze ook zelf aanpassen indien gewenst. Meteen na het activeren kan je de tool al uitproberen.

Stap 3 / Knippen en plakken

Knippen en plakken met de Text Extractor-tool is bijzonder simpel. Eerst en vooral dien je de tool te activeren met de juiste toetsencombinatie. Daarna hoef je slechts een kader te trekken rond de tekst die je wilt kopiëren. Dat kan door te klikken en te slepen. Door de shift-toets ingedrukt te houden, kan je het venster bovendien verslepen. Ideaal voor als er net een beetje tekst uit het kader valt. Zodra je loslaat, zal je automatisch kopiëren. De tekst uit het venster zit dan in het Windows-klembord. Je kan de tekst plakken met de gekende ‘Ctrl + V’-toetsencombinatie. Zo kopieer je tekst die je niet kan selecteren.

Stap 4 / Taalpakketten installeren

De functie werkt wel alleen met talen waarvoor een OCR-pakket geïnstalleerd staat. Zo’n Optical Character Recognition-pakket helpt de software de tekens te herkennen, waardoor ze onmisbaar zijn voor Text Extractor. Deze stap is optioneel, en hoef je niet uit te voeren als je de benodigde pakketten reeds op je pc hebt staan.

Is dat niet het geval? Dan duw je op de Windows-toets en typ je ‘PowerShell’. Wanneer Windows PowerShell verschijnt, klik je er met je rechtermuisknop op en voer je het uit als administrator. Om te kijken welke OCR-pakketten beschikbaar zijn, voer je volgend commando in:

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object { $_.Name -Like ‘Language.OCR*’ }`.

De namen van de taalpakketten zijn afgekort. Ga dus eerst even na hoe het pakket precies heet. Amerikaans Engels wordt afkort tot ‘en-US’, terwijl Fins als ‘fi-FI’ te boek staat. Om het Finse taalpakket te installeren, voer je achtereenvolgens volgende commando’s in:

$Capability = Get-WindowsCapability -Online | Where-Object { $_.Name -Like ‘Language.OCR*fi-FI*’ }

$Capability | Add-WindowsCapability -Online

Hierna kan je, ook in vreemde talen, tekst kopiëren uit afbeeldingen en pdf-bestanden.

Lees ook: Snel speciale tekens invoegen met Quick Accent (PowerToys)