RSS staat voor Really Simple Syndication en is een krachtige tool waarmee je gemakkelijk op de hoogte blijft van de laatste updates van je favoriete websites, blogs of nieuwsbronnen. In plaats van elke website handmatig te bezoeken, ontvang je automatisch meldingen van nieuwe inhoud. Al wat je ervoor hoeft te doen, is de juiste link in het juiste programma steken.

STAP 1 / Een RSS-lezer kiezen

De eerste stap is het kiezen van een RSS-lezer. Er zijn verschillende opties beschikbaar, zowel om in de browser als om in een aparte app te gebruiken. Voor beginners raden we webgebaseerde lezers aan: die zijn over het algemeen heel wat gebruiksvriendelijker. Populaire opties zijn Feedly en Inoreader. Toepassingen als NewsBlur of yarr kan je dan weer zelf hosten, al kruipt daar meer werk in. Voor meeste RSS-readers op het internet zal je wel een account moeten aanmaken.

STAP 2 / RSS-bronnen zoeken

De leukste stap in het samenstellen van een RSS-lezer is het verzamelen van feeds. Je kan die op allerlei websites vinden onder het vertrouwde RSS-logo, dat dikwijls een oranje kleur krijgt. Niet elke website heeft zo’n knop, maar dat wil niet zeggen dat je hem niet aan je feed kan toevoegen. Dikwijls volstaat het om ‘/feed’ of ‘/rss’ achteraan de URL te plakken. De feed van de Clickx-website kan je bijvoorbeeld vinden op clickx.be/feed.

Dit logo leidt je naar de RSS-feed van websites.

STAP 3 / De RSS-lezer vullen

Eenmaal je een RSS-link gevonden hebt, moet je deze in de lezer stoppen. Dit werkt anders voor elke lezer. Over het algemeen biedt de RSS-lezer ergens een knop of optie om ‘subscriptions’ toe te voegen. Door op die optie te klikken, kan je RSS-feeds aan je lezer toevoegen. Feedly biedt zelfs de mogelijkheid om verschillende RSS-feeds rechtstreeks in de app aan de lezer toe te voegen. Tijdens het samenstellen van je lezer kan je meteen kiezen in welke map een website hoort. Op die manier blijft je nieuwsoverzicht een overzicht en geen willekeurig samenraapsel van verschillende websites.

STAP 4 / Extra functies verkennen

Wil je meer doen met het nieuwsoverzicht? Afhankelijk van je RSS-lezer kan dat. Feedly biedt bijvoorbeeld een reeks AI-toepassingen die het makkelijk maken om relevant nieuws te vinden of bronnen met verschillende invalshoeken te verzamelen. Let wel op: functies als deze zijn meestal niet gratis. Sluit een RSS-lezer niet helemaal aan bij je verwachtingen? Meestal bieden ze een optie om RSS-feeds te exporteren en importeren, zodat je makkelijk kan wisselen tussen verschillende lezers.

RSS-lezers die geen geld vragen bestaan ook, al gaat het meestal om oplossingen die je zelf moet hosten. Populaire opties zijn FreshRSS, Miniflux, JARR en yarr. Deze projecten zijn terug te vinden op opensourcecodebibliotheek GitHub, met instructies over hoe je ze kan installeren.