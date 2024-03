Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Je hebt veel te doen en je weet niet waar je moet beginnen? Of word je constant afgeleid elke keer als je een nieuw tabblad opent? Met de Browser-extensie Momentum blijf je gefocust. Iedereen die via de computer werkt, heeft wel eens het gevoel dat je nergens op kan focussen. Uiteindelijk blijf je het ene na het andere tabblad openen op zoek naar iets om je aandacht weg te houden van je eigenlijke taken van die dag. De Browser extensie Momentum zorgt ervoor dat je gefocust blijft op je taken en dat allemaal als je een nieuw tabblad opent.

STAP 1 / Open Chrome Web Store

Om Momentum te vinden, moet je eerst naar de Chrome Web Store gaan waar je alle extensies kan vinden. Hiervoor kan je in de browser naar https://chromewebstore.google.com/ zoeken, of je opent het Extensie-icoontje aan de rechterkant van de zoekbalk. Vervolgens druk je op Extensies beheren en als laatste op de hyperlink aan de linkerkant van de pagina met de tekst ‘Ontdek meer extensies en thema’s in de Chrome Web Store’.

STAP 2 / Zoek naar Momentum

Als je in de Chrome Web Store bent, moet je nu op zoek gaan naar de extensie. Hiervoor zoek je in de zoekbalk naar Momentum en klik je op de eerste extensie die overeenkomt met het plaatje van deze workshop. Als je op de extensie klikt en op installeren, krijg je een pop-up met de vraag of je de extensie wilt toevoegen samen, met een paar eisen die de extensie stelt om correct gebruikt te kunnen worden.

STAP 3 / Stel je Momentum in

Als Momentum correct is geïnstalleerd, wordt er automatisch een nieuw tabblad geopend waar je Momentum al ziet staan. Bij de eerste installatie wordt er gevraagd naar je naam en e-mail. Zorg ervoor dat deze correct zijn ingevuld en dan kan je door met het leuke gedeelte van deze workshop.

STAP 4 / Momentum gebruiken

Nu kan je taken opstellen en de app overzichtelijk maken. Als eerste stel je een taak in die het belangrijkste is vandaag, zoals een Clickx-workshop. Rechts onderaan het scherm kan je verschillende taken instellen die je vandaag moet doen, zoals boodschappen, rekeningen betalen en meer. In het midden van het scherm zie je nu de tijd, een leuk gepersonaliseerd bericht, jouw taak en onderaan het scherm vind je een interessante quote die je kan bewaren en delen. Links bovenaan het scherm komen je meest gebruikte tabbladen te staan, waardoor je alles op een rijtje hebt.

