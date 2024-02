Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wist je dat je Google Chrome op je laptop of desktop naar eigen smaak kan vormgeven? In vier stappen maak je van de browser een waar kunstwerk. Visueel is Google Chrome niet per se een spannende of indrukwekkende browser. Zeker: het ziet er netjes uit, maar ze gaan er bij Google geen schoonheidsprijzen mee winnen. Als gebruiker zit je echter niet vast aan dit standaardthema. Met slechts enkele klikken kan je namelijk zelf een kleurenpallet en achtergrond voor de browser instellen. Momenteel geldt dit wel enkel voor de desktopversies van Chrome op Linux, macOS en Windows. Kan jouw Chrome-browser wel een fris likje verf gebruiken? Volg dan zeker onderstaande stappen. Vooraleer we beginnen: zoek alvast een afbeelding op die je graag als achtergrond wil gebruiken. Zo geef je meteen een persoonlijk tintje aan de webbrowser.

Stap 1 / Open Chrome

Voor de themamogelijkheden kan je terecht in de Chrome-browser. Start die dus direct op, hetzij vanaf je startscherm, taakbalk of startmenu. Opent de browser direct in een nieuw tabblad, dan zit je goed. Start hij juist direct Google of een ander vooraf ingestelde pagina, klik kan bovenaan op het ‘+’-icoontje om een nieuw tabblad te openen.

Voor de thema-instellingen moet je steeds terecht in een nieuw tabblad.

Stap 2 / Vormgeving

Op dit nieuwe tabblad dien je vervolgens rechtsonder op het pennetje/potlood te klikken. Hiermee open je de Chrome-themainstellingen, ofwel Chrome aanpassen. Als het goed is, zie je nu een overzicht met de ingestelde achtergrond, de mogelijke kleurvariaties op basis van die achtergrond en opties voor snelkoppelingen. Voor deze workshop leggen we de focus op de instellingen onder het kopje Vormgeving. Laten we beginnen met de achtergrond.

Onder Vormgeving vind je een samenvatting van het huidige thema.

Stap 3 / Achtergrond wijzigen

Klik hiervoor op de achtergrond. Heb je een eigen foto die je graag zou instellen? Kies dan voor de optie Een afbeelding uploaden. Zo niet, dan moet je kiezen uit effen kleuren en artistieke afbeeldingen die Google aanlevert. Kom je er niet uit? Kies dan enkel voor een categorie, bijvoorbeeld Collectie door zwarte kunstenaars en klik daarbinnen bovenaan op Dagelijks vernieuwen. Chrome toont dan dagelijks een andere afbeelding uit die collectie.

Laad zelf een afbeelding op óf kies uit een van de artistieke afbeeldingen.

Stap 4 / Perfect kleurenpallet

Eens je een achtergrond hebt gekozen, past Chrome daar ook automatisch zijn kleurenpallet op aan. Valt dit niet in de smaak? Geen zorgen: dat kan je ook nog handmatig aanpassen. Door linksboven op het pijltje te klikken, keer je terug in het startmenu. De browser heeft daar alvast een aantal kleurcombinaties klaarstaan. Slaan ook die kleuren de bal volledig mis? Kies dan zelf de gewenste kleur met het pipetje rechtsonder óf kies voor Apparaatkleuren volgen. Wie daar voor kiest, ziet zijn Chrome-kleurenpallet worden aangepast naar het ingestelde thema van zijn besturingssysteem.

Kies het kleurenpallet dat bij jou past.

