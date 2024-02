Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Vind je bladwijzers maar niks en wil je toch snel naar je favoriete websites surfen zonder veel gedoe? Probeer dan zeker de tabbladcollecties in Firefox op je smartphone. We hebben allemaal wel websites die we vaak bezoeken. Voor sommigen zijn dat websites als clickx.be om de laatste technologietips te lezen, voor anderen zijn het webshops zoals Zalando, Amazon of Coolblue. Hoe je internetgebruik er ook uitziet: de kans is groot dat de tabbladcollecties van Firefox goed van pas komen. Belangrijk: momenteel is deze functie van Firefox alleen beschikbaar op de app voor Android, dus zowel desktop- als iOS-gebruikers kunnen geen collecties aanmaken.

Stap 1 / Gewenste tabbladen openen

Om te beginnen, moet je je telefoon erbij nemen en de tabbladen openen die je aan een collectie wil toevoegen. Wanneer alle tabbladen klaarstaan, open je het overzicht met tabbladen door op het vakje naast de adresbalk te tikken. Hierin staat ook het cijfer dat het huidige aantal actieve tabbladen aangeeft. Vervolgens houd je een tabblad dat je wil toevoegen aan een collectie lang ingedrukt tot er een vinkje verschijnt.

Begin met alle tabbladen te openen.

Stap 2 / Tabbladen toevoegen aan een collectie

Zodra je het eerste tabblad hebt geselecteerd door er lang op te drukken, kan je de overige tabbladen selecteren door er gewoon op te tikken. Je kan trouwens ook een collectie aanmaken met slechts één tabblad. Eens je selectie compleet is, tik je op het kubusvormige icoon. Hier kan je een nieuwe collectie aanmaken met de geselecteerde tabbladen of ze toevoegen aan een bestaande collectie (als je die al hebt gemaakt). Bij een nieuwe collectie, kan je die ook meteen een naam geven.

Voeg tabbladen toe aan een bestaande collectie of maak een nieuwe.

Stap 3 / Collecties openen

Maar waar staan die collecties nu precies? Die kan je vinden op de startpagina van Firefox. Als er een website openstaat, dan kan je hier naartoe gaan door linksboven op het huis-icoon te tikken. Scrol nu helemaal naar beneden tot de allerlaatste tussenkop Collecties. Door op het kleine pijltje naar beneden bij een collectie te tikken, zie je welke websites erin zitten. Je kan de websites dan individueel openen of allemaal tegelijk. Dit laatste doe je door op de drie puntjes te tikken en vervolgens op Tabbladen openen, waarna de hele collectie tegelijk wordt geopend

Open tabbladen individueel of allemaal tegelijk.

Stap 4 / Collecties delen

Tot slot heb je de mogelijkheid om collecties te delen. Tik op het deel-icoon (tussen het pijltje en de drie puntjes) en je krijgt bovenaan een overzicht van de websites in de collectie en onderaan allerlei opties om de websites te delen. We verkiezen zelf om de websites te kopiëren naar het klembord. Op dat moment worden alle URL’s naar de websites in de collectie gekopieerd en kan je ze plakken in een bericht, e-mail, document, …

Deel makkelijk alle tabbladen in een collectie met wie je maar wil.