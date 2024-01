Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Zie je een prachtige kleur op een website die je zelf wil gebruiken in een tekening? Met Eyedropper heb je de juiste kleurcode in een handomdraai geïdentificeerd. De ene website is al wat kleurrijker dan de andere en soms zal je een kleur zien waar je meteen verliefd op wordt. Een kleur opslaan is echter net iets moeilijker dan een stuk tekst kopiëren en plakken… of niet? Als je Mozilla Firefox gebruikt, is het makkelijker dan je zou denken, dankzij de ingebouwde tool genaamd Eyedropper. Die kan namelijk elke kleur in heel je browser identificeren met de bijbehorende hex-kleurencode.

Stap 1 / Eyedropper vinden

Momenteel is Eyedropper alleen beschikbaar in de desktopversies van Firefox, zowel op Windows, MacOS als Linux. Op Android-smartphones en iPhones heb je de feature niet. Klik eerst op het hamburgermenu (de drie streepjes) in de rechterbovenhoek van Firefox. Vervolgens klik je onderaan het menu op Meer hulpmiddelen en in het menu dat daarna opengaat, zie je als derde laatste optie Eyedropper staan. Klik erop en er zou een soort vergrootglas moeten verschijnen.

Eyedropper is ingebouwd in Firefox, je hoeft geen extensie te downloaden.

Stap 2 / Kleuren zoeken

Vervolgens is het een kwestie van de kleur vinden die je graag zelf wil gebruiken, bewaren, etc. Je zal zien dat het vergrootglas van Eyedropper elke afzonderlijke pixel van een webpagina kan selecteren. Het middelste vierkant met de dikke zwart rand geeft aan welke pixel je momenteel analyseert. De hashtag gevolgd door zes tekens onder het vergrootglas geeft aan wat de hex-kleurencode is van de geselecteerde kleur.

Eyedropper kan elke pixel analyseren.

Stap 3 / Kleurencode kopiëren

Als je al een blad papier erbij hebt genomen om de kleurencode te noteren, mag je dat nu weg leggen. Eyedropper heeft hier namelijk een oplossing voor. Door één keer te klikken met je linkermuisknop wordt de hex-code van de huidige pixel gekopieerd naar je klembord. Let op: het vergrootglas van Eyedropper verdwijnt zodra je een kleurencode kopieert met de linkermuisknop. Je kan de code vervolgens plakken in een document, e-mail of natuurlijk in de kleurenkiezer van een tekenprogramma.

Websites zoals RapidTables kunnen een preview tonen op basis van de hex-code.

Stap 4 / Kleurencode plakken in Paint 3D

Voor Windows-gebruikers is Paint 3D het tekenprogramma dat vooraf is geïnstalleerd op hun systeem. Paint 3D doet echter moeilijk met hex-kleurencodes en vraagt om een kleine extra stap. Kopieer dus eerst met Eyedropper de kleurencode die je wil. Open daarna de kleurenkiezer in Paint 3D met het plus-icoon onder het vak met standaardkleuren. Plak hier de kleurencode in het vak Hexadecimaal en haal vervolgens de hashtag (#) aan het begin van de kleurencode weg. Dit laatste deel is essentieel omdat Paint 3D de kleur anders niet herkent. Ziezo, nu kan je met die kleur tekenen!

In Paint 3D moet je de hashtag even verwijderen voor hij de hex-code herkent.

