Als je op vakantie bent, is het heel irritant als je de borden en etiketten niet kan lezen. Gelukkig kan je met een simpele app op je telefoon op elk moment alles gewoon lekker vertalen naar het Nederlands. Deze workshop zal je heel wat ongemakkelijke momenten besparen in het buitenland en wie weet gewoon in je eigen stad of dorp. Niet iedereen is vloeiend in alle talen en met deze simpele truc kan je elke taal gemakkelijk naar het Nederlands vertalen, zodat je nooit meer tegen een taalbarrière aanloopt. Met Google Translate kan je tekst en foto’s vertalen en je kan je smartphone de tekst ook laten uitspreken, zodat je jezelf altijd verstaanbaar kan maken.

STAP 1 / Google Play Store openen

Om de app te installeren, moet je eerst de Google Play Store openen op je smartphone. Als je een nieuwe smartphone hebt, staat de Play Store vaak gewoon op het startscherm en kan je hem op die manier openen. Indien je de app niet kan vinden, moet je de lijst van applicaties openen en op zoek gaan. Het logo van de Play Store is een driehoek met veel kleuren.

STAP 2 / Google Translate zoeken

Er zijn verschillende applicaties op de Google Play Store die als taak hebben om foto’s en/of tekst te vertalen, maar we gaan deze keer voor de app van Google zelf. Om dat te doen, ga je gewoon naar de zoekbalk aan de bovenkant van het scherm en vervolgens zoek je naar Google Translate. Als je de applicatie hebt gevonden, druk je gewoon op Installeren en dan wordt de applicatie gedownload en automatisch geïnstalleerd. Het kan zijn dat je de app toestemmingen moet geven, maar we kunnen Google vertrouwen.

Zoeken is simpel.

STAP 3 / Tekst vertalen

Als je de applicatie succesvol hebt geïnstalleerd, is het tijd om aan de slag te gaan met vertalen. Allereerst selecteer je de taal die je wil vertalen en dat is waarschijnlijk het Nederlands. Vervolgens kies je een taal om naar te vertalen en voor deze workshop selecteren we Pools. Nu kan je een tekst typen (of als je iets geselecteerd hebt van een andere bron, dat hierin plakken). De tekst wordt automatisch vertaald in de taal naar keuze, maar je hebt ook de mogelijkheid om op de microfoonknop te drukken, waarna de app via de telefoonspeakers de tekst in de taal naar keuze uitspreekt. Dit is erg handig als je iets ter plekke wilt laten horen aan mensen die je niet verstaat.

[beeld: translate_4.jpg]

STAP 4 / Foto’s vertalen

Dat is niet alles, want je kan ook een foto maken van een tekst en dan wordt de tekst daar ook vertaald. Dit is enorm handig als je in een vreemd land bent en je wilt kijken of je niet allergisch bent voor iets op het etiket van een voedselitem. Open de cameraknop rechts beneden en richt je camera op wat je wil vertalen. Je kan een foto maken en dan wordt de tekst vertaald. Je kan ook een foto selecteren vanuit je fotogalerij op je telefoon om de tekst daarvan te vertalen.