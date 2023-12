Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Hoe goed spamfilters ook mogen werken: oplichters slagen er zo nu en dan toch in om hun e-mails in je inbox te doen belanden. Wil je een specifieke afzender weren of had het geen effect om je uit te schrijven van een mailinglijst? Dan biedt een regel in Outlook uitkomst. Voor deze workshop gebruiken we de webversie van Outlook, maar ook bij het desktopprogramma (dat weliswaar betalend is), kan je een regel instellen. Die voorkomt niet dat een e-mail bij je binnenkomt, maar kan e-mails van een bepaalde afzender automatisch in een andere map doen belanden, zoals die voor Ongewenste e-mail.

Stap 1 / Open Instellingen en regels

Open de webtoepassing van Outlook in je browser. Van zodra je ingelogd bent, klik je rechts bovenaan op het tandwieltje voor de Instellingen. Je kan via het zoekvak naar ‘Regels’ zoeken, maar de instelling zit eigenlijk niet zo ver weg. Klink in het linker menu op E-mail en in het submenu op Regels.

Om bij de juiste instelling te komen, hoef je niet diep te graven.

Stap 2 / Nieuwe regel toevoegen

Klik op het plusteken en de tekst Nieuwe regel toevoegen. Je krijgt nu drie stappen te zien die je moet doorlopen om een regel aan te maken. Het betreft een automatische actie, gebaseerd op een bepaalde voorwaarde. Om hem te herkennen, geef je je regel een naam. In ons voorbeeld: ‘Reclame tegenhouden’. Bij stap 2 komt de voorwaarde. Kies hier voor Van om de regel toe te passen op alle e-mails van een bepaalde afzender. Kies bij stap 3 Actie toevoegen voor Verplaatsen naar en de map Ongewenste e-mail. Uiteraard kan je zelf variëren met de gewenste actie of doelmap.

Een nieuwe regel instellen met een voorwaarde en actie is niet moeilijk.

Stap 3 / Geniet van je extra spamfilter

Van zodra je onderaan op Opslaan hebt geklikt, kan je de nieuwe regel laten uitvoeren. Keer terug naar het menu uit stap 1. Je zal daar een overzicht van je regels zien staan. Klik bij de regel die we net ingesteld hebben op het play-symbooltje om hem toe te passen op je e-mail en je zal ongewenste e-mails van de afzender die je niet moet automatisch in Ongewenste e-mail zien belanden. Je kan een regel bewerken door op het pennetje te klikken of verwijderen met het vuilbakicoontje.