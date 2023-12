Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Google Chrome laat je nu eindelijk minder RAM gebruiken door tabbladen sneller af te sluiten. Hiervoor hoef je maar één vinkje te zetten en wij laten zien welk. Wie Chrome gebruikt, heeft waarschijnlijk wel eens het ‘exorbitante’ geheugengebruik van de browser opgemerkt. Computers met 4 tot 8 GB RAM kunnen door dit hoge geheugengebruik soms geen andere programma’s openen zodra de webbrowser openstaat. Neem onze huidige Chrome-opstelling als voorbeeld – met vijf geopende tabbladen neemt de browser 1,8 GB werkgeheugen in beslag. In deze testcase gaat het zelfs nog om eenvoudige(re) webpagina’s, zoals Outlook, Trello en Google. Laat staan als we webpagina’s beginnen openen die meer RAM opslorpen. Heb jij hier ook last van? Dan heb je geluk: Google Chrome biedt tegenwoordig een functie om geheugen te besparen.

Stap 1 / Open Google Chrome

Google voegde de instelling enkel toe aan de desktopversies van Google Chrome. We hebben de functie enkel getest op de Windows-versie van Chrome, maar de optie zou ook aanwezig moeten zijn in de Linux-variant. De optie bevindt zich in het instellingenmenu van de webbrowser. Die open je door “chrome://settings/” in de adresbalk van Chrome op te geven. Klik vervolgens in de linker menubalk op ‘Prestaties’.

Stap 2 / Geheugenbesparing

Vooralsnog is ‘Geheugenbesparing’ de enige instelling op die pagina. Met die instelling “maakt Chrome geheugen van inactieve tabbladen vrij”. Kortom: als je een geopend tabblad niet gebruikt, wordt het op de achtergrond gesloten. Dat zorgt er wel meteen voor dat je tabbladen soms moet herladen als je ze even niet hebt gebruikt. Gegevens die je reeds hebt ingevuld op de website, verdwijnen bovendien uit de velden. Zit je daar niet zo mee? Zet dan de schakelaar aan.

Stap 3 / Websites uitsluiten

Zijn er websites die Chrome écht niet mag sluiten? Dan kan je ze uitsluiten van de geheugenbesparing. Daarvoor voeg je websites toe binnen de sectie ‘Deze sites altijd actief houden’, met de knop ‘Toevoegen’. Geef vervolgens de site in die actief moet blijven en klik op ‘Toevoegen’. Met de drie puntjes achter zo’n site kan je de URL’s bewerken of geheel verwijderen, mocht het niet nodig zijn om ze actief te laten.

Stap 4 / Verwijder extensies

Neemt het geheugengebruik onvoldoende af, dan raden we aan extensies te verwijderen. Ook extensies zijn behoorlijk geheugen-intensief. Via de zijbalk klik je via ‘Extensies’ door naar de instellingen voor deze ‘browser-apps’. Je kan nu handmatig extensies uitschakelen of verwijderen. Uitschakelen is in principe voldoende om het geheugengebruik naar ‘0’ terug te brengen. Zo kan je ze later weer inschakelen als je iets meer RAM tot je beschikking hebt.

Lees ook: Pushmeldingen uitschakelen in je browser