Met Nearby Share kan je bestanden delen tussen Android en Windows. Voor dit proces hoef je enkel de Nearby Share-app op Windows te installeren. We gaan samen aan de slag.

Google bracht recent een concurrent voor Apples AirDrop uit: Nearby Share. Nieuw is het deelprotocol overigens niet; eerder was het al mogelijk om met Nearby Share (Dichtbij delen) bestanden te delen tussen Androidtelefoons. Nu volgt ook ondersteuning voor Windowscomputers. Net als met AirDrop kan je via die app eender welk bestand draadloos op de computer doen geraken. Draden komen daar bovendien niet aan te pas: de deelapplicatie gebruikt zowel bluetooth als wifi voor het delen van bestanden als foto’s en documenten.

Stap 1 / Nearby Share installeren

Androidtelefoons zijn inmiddels uitgerust met de Nearby Share-software. Die moet dus niet los worden geïnstalleerd. Om bestanden tussen Android en Windows (en omgekeerd) te delen, moet er wel eerst een Windows-app geïnstalleerd worden. Navigeer daarvoor naar ‘android.com/better-together/nearby-share-app/’ en klik op ‘Get started’. Installeer de app door het Nearby Share-bestand te openen en doorloop alle stappen tot het Inloggen bij Dichtbij delen-scherm.

Stap 2 / Met (of zonder) account

Bij dat paneel kan je bepalen of je wil inloggen met een Google-account. Waarom dat nodig is? Google biedt in Nearby Share de optie om enkel bestanden te ontvangen van eigen apparaten. Zulke apparaten zijn verbonden aan dit account. Ook is er een optie om enkel bestanden te delen met (en ontvangen van) contacten. Contacten die (weeral) aan dat account verbonden zijn. Overigens kan je de dienst ook gebruiken zonder in te loggen. Klik daarvoor op Gebruiken zonder in te loggen.

Stap 3 / Deelopties Kies je ervoor in te loggen, dan biedt Google vervolgens de optie van wie je bestanden wenst te ontvangen. Kies voor Contacten of Je apparaten om te voorkomen dat iedereen zomaar bestanden met jouw Windowscomputer kan delen. Maakt dat niet uit, kies dan uiteraard gerust voor Iedereen. Vergeet je computer bovenaan ook niet een treffende naam mee te geven. Klik op Klaar als alle opties juist staan ingesteld.

Stap 4 / Bestanden delen Het moment is aangebroken: je kan nu bestanden beginnen delen van Android naar Windows (en omgekeerd). Open daarvoor bijvoorbeeld de galerij op je smartphone, klik op de deeloptie en kies voor Dichtbij delen. Als je telefoon juist ingesteld staat, verschijnt de Windowscomputer vrijwel meteen in beeld. Klik dat apparaat aan en laat de dienst zijn werk doen. Bij het ontvangen van bestanden van eigen apparaten of contacten hoef je geen toestemming te geven op je computer. Voor bestanden van onbekende apparaten (als je Iedereen hebt ingesteld) moet je wel eerst je goedkeuring afgeven.