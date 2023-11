Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Jarenlang liep je rond met een Androidtelefoon in je zak en misschien lag er op een bepaald moment wel een Androidtablet bij jou op tafel. De kans is groot dat je dan allerlei abonnementen hebt afgesloten voor diensten of apps die je vandaag niet meer gebruikt. Om die te annuleren moet je langs de Google Play Store, maar je hebt geen Androidtelefoon meer liggen. Wat nu?

Sloot je ooit een abonnement af via de Google Play Store? Dan zal je naar diezelfde appwinkel terug moeten om het abonnement stop te zetten. Dat je geen Android-toestel meer hebt liggen is daarbij geen probleem: op eender welke computer, iPad of iPhone kan je de abonnementen vrij makkelijk stopzetten.

Stap 1 / Ga naar de Play Store

De Google Play Store is het centrum voor alles dat met Androidapps te maken heeft. Om je abonnementen te beheren moet je in dezelfde appwinkel zijn als waar je het abonnement afsloot – voor Android is dat dus de Play Store. Die staat standaard geïnstalleerd op Androidtelefoons, maar is ook makkelijk te bereiken via je browser. Open Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox of Opera en surf daarmee naar play.google.com.

Stap 2 / Je Play Store-financiën bekijken

Eenmaal je via de browser bent aangekomen in de Google Play Store, kijk je naar rechtsboven. Daar staat een cirkel met jouw profielfoto. Stelde je geen profielfoto in? Dan verschijnt er een cirkel met daarin de eerste letter van je naam. Klik op deze cirkel. In het menu dat daarna verschijnt klik je op Betaling en abonnementen.

Je krijgt een handige lijst van al je abonnementen te zien.

Stap 3 / Abonnementen bekijken

Meteen nadat je op Betaling en abonnementen klikt, word je doorgestuurd naar een scherm waar je een aantal betaalmethoden ziet staan. Iets daarboven kan je het woordje ‘abonnementen’ aanklikken om zicht te krijgen op je maandelijks terugkerende uitgaven. Je krijgt hier meteen een lijst te zien van alle apps met terugkerende aanrekeningen. Bovendien staat meteen vermeld hoeveel euro die app van je rekening zal afschrijven en wanneer.

Je kan abonnementen niet alleen opzeggen, maar ook wijzigen van welke rekening het bedrag wordt afgeschreven.

Stap 4 / Abonnement opzeggen

Zoek in de lijst naar een app waarvoor je het abonnement wil opzeggen en klik naast deze app op ‘beheren’. Er verschijnt dan een pop-up waar je het abonnement kan stopzetten. Je zal gevraagd worden naar de reden dat je het abonnement stopzet. Ook zal je nog eens moeten bevestigen. Na afloop zal je de melding zien verschijnen dat het abonnement succesvol werd stopgezet.

Bevestigingsmail

Normaliter ontvang je ook een mail over de stopzetting van het abonnement. Die ontvang je op het e-mailadres dat aan je Google-account gekoppeld is. Hou je mailbox dus goed in het oog voor deze bevestiging. Pas dan weet je voor de volle 100 procent zeker dat je stopzettingsaanvraag succesvol werd verwerkt.