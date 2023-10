Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat dieven je iPhone onvindbaar kunnen maken zonder in te loggen? We lichten toe hoe je dat meteen oplost en je iPhone tegen diefstal kan beschermen. Dieven hebben in de basis vrij spel op iPhones: ze kunnen namelijk met enkele klikken de netwerkverbinding van een toestel uitschakelen, nog zonder in te loggen. Zelfs op een vergrendelde iPhone is het bedieningspaneel namelijk te allen tijde toegankelijk, tenzij je die instelling aanpaste. Je kan in een vergrendelde staat zodoende de vliegtuigmodus inschakelen en daarmee alle netwerkverbindingen verbreken. Het toestel is daardoor ook niet meer te volgen via iCloud en kan dus niet gewist worden, tenzij de netwerkverbinding plots weer wordt hersteld. Gelukkig kan je daar een stokje voor steken; in iOS kan je het bedieningspaneel namelijk verbergen als het toestel vergrendeld is. Hoe?

Stap 1 / Instellingen openen

We kijken voor deze stappen steeds naar iOS 16. Gebruik je een eerdere iOS-versie, dan kunnen deze verschillen. De optie is in elk geval aanwezig in het instellingenmenu van iOS. Navigeer daarbinnen naar Face ID en toegangscode. Vul tot slot je toegangscode in om jezelf toegang te verschaffen tot de beveiligingsinstellingen.

Stap 2 / Bedieningspaneel uitschakelen

Scrol nu wat naar beneden tot je Toegang bij vergrendeling tegenkomt. Wij raden aan om de optie Bedieningspaneel uit te schakelen. Zo voorkom je dat ongewenste acties worden uitgevoerd vanaf het vergrendelscherm als jouw iPhone in verkeerde handen valt. We raden aan dezelfde actie door te voeren voor Meldingencentrum, zeker als je regelmatig privacygevoelige notificaties ontvangt die je liever niet met iedereen deelt.

Stap 3 / Notificaties afschermen

Je kan ook de inhoud van meldingen verbergen als je toestel is vergrendeld. Informatie die niet bedoeld is voor de ogen van ongewenste figuren, blijft zo veilig achter slot en grendel. Navigeer hiervoor naar Meldingen in de instellingen en klik vervolgens op Toon voorvertoning. Kies Indien ontgrendeld om de inhoud van je notificaties te beveiligen.

Stap 4 / Laatste locatie versturen

Word je iPhone gestolen en is de accu bijna leeg? Ook in die gevallen kun je de locatie nog achterhalen. Apple biedt hiervoor de optie om nog één laatste keer je locatie naar het Zoek mijn iPhone-dashboard te sturen. Ook hiervoor blijven we in het instellingenmenu. Klik bovenaan de startpagina op je naam en vervolgens op Zoek mijn. Klik daarna op Zoek mijn iPhone en zet de optie Stuur laatste locatie aan. Nadien stuurt je iPhone steeds zijn locatie door als de batterij bijna leeg is.