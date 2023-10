Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je dé vakantiefoto van je leven genomen, maar zie je op de achtergrond een persoon die je foto verpest? Geen paniek, haal je gewoon weg met de Magische Gum in Google Foto’s. Iedere vakantie gebeurt het wel: je gaat naar een toeristische trekpleister waar je een foto wil nemen om al je vrienden jaloers te maken. Er zijn helaas heel wat toeristen aangetrokken door die ene plaats en het wordt haast onmogelijk om een foto te nemen zonder 523 andere mensen op de achtergrond. Gelukkig heeft Google daar iets op gevonden, met name de Magische Gum. Voor maar 1,99 euro per maand kan die van jou zijn.

STAP 1 / Google One-abonnement afsluiten

De Magische Gum vind je in Google Foto’s. Het is echter geen gratis feature (tenzij je een Google Pixel 6 of nieuwer hebt) en maakt deel uit van het Google One-abonnement. Kort samengevat, geeft Google One je extra cloudopslag, een VPN en enkele extra features in Google Foto’s. Via de Google One-app op je Android-telefoon kan je snel een abonnement afsluiten vanaf 1,99 euro per maand (of 19,99 euro per jaar).

Voor 1,99 euro per maand, krijg je 100 GB opslag.

STAP 2 / Foto uitkiezen in de app

Zodra je het Google One-abonnement hebt afgesloten, krijg je toegang tot de Magische Gum in de Google Foto’s-app. Belangrijk is dat hij alleen werkt in de app en niet op de webversie op je computer. Open daarom eerst de app en zoek een foto waarop je wil gummen. Selecteer de gewenste foto en tik onderaan op Bewerken.

Momenteel kan je alleen gummen in de app.

STAP 3 / Automatisch gummen

Scrol nu in de onderste balk naar rechts tot je de optie Tools ziet (normaal is dat de derde optie). Tik erop en je zal zien dat je kan kiezen uit Vervagen, Magische Gum en (afhankelijk van de foto) Lucht. We hebben hier de tweede optie nodig. Zodra je hierop tikt zal Google automatisch elementen detecteren die het weg kan gummen. Je ziet in de foto wat Google wil weghalen. Ben je het daarmee eens? Een enkele tik op de melding onderaan de foto is genoeg om alles weg te gummen.

Google zoekt zelf wat weg kan.

STAP 4 / Handmatig gummen

Op onze foto hierboven zie je dat Google automatisch enkele mensen heeft gedetecteerd om weg te gummen. Het heeft echter niet iedereen gemarkeerd, omdat het denkt dat de twee mensen op de voorgrond het onderwerp waren van de foto. Soms markeert Google ook helemaal niets, maar ook hier kan je handmatig gummen. Teken gewoon een cirkel rond het element dat weg moet en Google gumt het weg. Met de pijltjes onderaan kan je tot slot acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Foto’s waarin je gegumd hebt, worden trouwens altijd als kopie opgeslagen, zodat het origineel beschikbaar blijft.

Da’s pech, kippen weg.