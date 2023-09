Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sommige apps op je telefoon hebben de neiging elke dag tientallen meldingen te versturen. Dat kan vervelend zijn en een reden om de notificaties uit te zetten. Wie dat niet wil doen, kan ervoor kiezen ze in een overzicht te ontvangen. Ping, ping, ping… Vaak versturen apps meerdere notificaties per dag. Niet al die meldingen zijn echter even dringend of belangrijk. Je kan er dan ook voor kiezen om al die niet-dringende meldingen op vaste momenten te ontvangen. Op die manier trilt je iPhone niet de hele dag bij het minste nieuwsfeit.

Stap 1 / Gepland overzicht inschakelen

Om van geplande overzichten gebruik te kunnen maken, dien je de functie eerst in te schakelen. Je vindt ze terug onder het kopje Meldingen van het instellingenscherm. Hier tik je op Gepland overzicht en geef je de schuifschakelaar een aanraking om hem op groen te zetten.

Met een enkele schakelaar schakel je meldingoverzichten in.

Stap 2 / Overzichten inplannen

Meteen nadat je de functie hebt ingeschakeld, verschijnt er een eerste overzicht dat al werd ingepland. Door op het tijdstip te duwen dat verschijnt, kan je zelf kiezen op welk moment dat eerste overzicht valt. Door op Voeg overzicht toe te duwen kan je bovendien tot 12 overzichten inplannen.

Je kan de tijdstippen voor de overzichten zelf kiezen.

Stap 3 / Apps in het overzicht onderbrengen

Kiezen welke applicaties het meldingenoverzicht moeten gebruiken is erg gemakkelijk. In het scherm van de geplande overzichten krijg je namelijk een lijst aangeboden. Die lijst staat standaard gerangschikt volgens de hoeveelheid meldingen die een app gemiddeld verstuurt per week. Hierdoor kan je erg gemakkelijk de grootste stoorzenders in het overzicht onderbrengen. Ben je op zoek naar een specifieke app die je niet meteen ziet staan? Rangschik de lijst dan op alfabetische volgorde en zoek op deze manier naar de app.

Stap 4 / Vooruitblikken op meldingen

Ziezo: het meldingenoverzicht staat nu ingesteld. Zo word je niet meer bij elk nieuwsfeit meerdere keren gestoord, maar krijg je op gezette tijden alle notificaties tegelijk doorgestuurd. Wil je echter het nieuws al kunnen lezen en je meldingen kunnen bekijken voor het overzicht ingepland staat? Vink dan de optie ‘Toon volgend overzicht’ aan. Meldingen zullen dan nog steeds stilgehouden worden, maar je zal op voorhand al door ontvangen notificaties kunnen bladeren.

Je notificaties komen, zonder geluid te maken, in een overzicht terecht.