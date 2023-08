Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ben jij ook iemand die plots tientallen tabbladen geopend heeft in je browser? Het kan nooit kwaad om hier wat orde te scheppen en dat is precies wat FoxyTab doet. We zijn vast niet de enige die zichzelf verliezen in browsertabbladen. Na een halfuur werken, staan er soms al tientallen tabbladen open en weten we niet meer wat we precies aan het doen waren. Gelukkig bestaat er voor alles een browserextensie en in dit geval hebben we het over FoxyTab. Deze add-on helpt Firefox-gebruikers met de organisatie van hun tabbladen.

Stap 1 / FoxyTab installeren

Momenteel is deze extensie alleen beschikbaar binnen Firefox. Wanneer je in Google Chrome zoekt naar FoxyTab, krijg je ook een extensie te zien, maar die doet niet hetzelfde. Open daarom eerst Mozilla Firefox en surf naar https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/foxytab. Klik op de blauwe knop om de add-on toe te voegen en je zal rechtsboven een melding krijgen waarin staat dat FoxyTab bepaalde toestemmingen nodig heeft. Klik hier op toevoegen en de extensie wordt geïnstalleerd. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er niets is gebeurd, maar niets is minder waar.

FoxyTab heeft een heleboel toestemmingen nodig, maar komt niet aan je persoonlijke data.

Stap 2 / Talloze functies

Om de geheimen van FoxyTab te onthullen, moet je niet meer doen dan een tabblad in Firefox openen. Wanneer je daarna rechtsklikt op een tabblad (dit hoeft niet het actieve tabblad te zijn), dan zie je helemaal onderaan het drop-downmenu het FoxyTab-menu. Klik met je linkermuisknop hierop en er wordt een hele waslijst aan opties geopend. Je zal merken dat FoxyTab ook enkele features heeft die reeds ingebouwd zijn in Firefox.

FoxyTab heeft ook enkele functies die al aanwezig zijn in Firefox.

Stap 3 / Komt allen tezamen (of net niet)

Het komt voor dat je verschillende Firefox-vensters met elk meerdere tabbladen open hebt staan. Wanneer je daarna de tabbladen in alle vensters wil samenbrengen tot één Firefox-venster, kan je soms even bezig zijn. Met FoxyTab kan dat met één druk op de knop. Open het FoxyTab-menu in eender welk tabblad en klik met je linkermuisknop op de voorlaatste optie Venster. Klik op het menu dat net is opgevouwen op Alle vensters samenvoegen en alle tabbladen in alle actieve vensters worden samengevoegd in het actieve Firefox-venster. Je kan daarnaast ook op Andere vensters sluiten klikken als je alleen de tabbladen in het actieve venster wil behouden.

Voeg alle vensters samen of sluit de anderen af.

Stap 4 / Bladwijzers aan topsnelheid

Bladwijzers: ofwel gebruik je ze niet, ofwel zijn ze van levensbelang. Deze tweede groep zal deze laatste tip zeker op prijs stellen. Ten eerste kan FoxyTab met één druk op de knop alle tabbladen links of rechts van het actieve tabblad toevoegen aan je bladwijzers. Ga hiervoor naar het menu Bladwijzers en klik op de optie die jij wil. Wil je meteen daarna alle tabbladen die je net hebt toegevoegd sluiten? Klik dan op Close Bookmarked Tabs (dit is nog niet vertaald in de huidige versie van FoxyTab) en vervolgens kan je alle tabbladen die al in je bladwijzers zitten in één keer sluiten.

Opgeruimd staat netjes.