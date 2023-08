Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Waarom zou je nog een lompe waterpas met je meesleuren als het ook gewoon op je smartphone kan? Die is namelijk even accuraat.

Als je net zoals ik niet dol bent op klusjes en je die zo snel mogelijk van de baan wil hebben, dan vermijd je liever een frustrerende zoektocht in de berging naar het juiste gereedschap. Natuurlijk ligt die waterpas ergens onderaan in een veel te volle gereedschapskist, ergens op de zolder tussen de overige rommel. Gelukkig is daar een app voor.

Lees ook: Je smartphone als webcam gebruiken in 3 stappen

Stap 1 / Open Google Play Store

Om je smartphone om te toveren in een waterpas, moeten we eerst de applicatie installeren. Daarvoor open je de Google Play Store of de App Store, als je een iPhone hebt. Hiervoor kan je gewoon in je apps kijken of als je heel veel applicaties hebt, kan je altijd de zoekfunctie gebruiken.

Open de Google Play Store – © Clickx

Stap 2 / Waterpas zoeken

Als je eenmaal de Google Play Store of de Apple App Store, hebt geopend, dan is het tijd om de applicatie te zoeken. Bovenaan de pagina kan je in de zoekbalk de zoekterm ‘waterpas’ invoeren. Als het goed is, krijg je een lijst van applicaties die overeenkomen met de zoekterm.

Zoek naar een waterpas – © Clickx

Stap 3 / De app installeren

Er zijn verschillende applicaties die in principe hetzelfde doen, maar in dit geval gaan we voor de applicatie genaamd Waterpas met 4.7 sterren en meer dan 10 miljoen downloads. Druk op Installeren en dan wordt de app gedownload en geïnstalleerd. Deze en overige applicaties in dezelfde stijl, nemen over het algemeen weinig ruimte in beslag op je smartphone.

Installeer de applicatie – © Clickx

Stap 4 / Waterpas gebruiken

Als de applicatie correct is geïnstalleerd, open je de app en zie je een van de twee waterpassen. Je kan de vlakke waterpas gebruiken als je jouw smartphone plat op een oppervlakte legt, of je gebruikt de traditionele waterpas door de smartphone op zijn zij op een oppervlakte te leggen. Onderaan zie je enkele instellingen, waaronder een optie om de huidige waterpas vast te zetten, zodat je alleen die gebruikt. In de verdere instellingen kan je allerlei parameters veranderen zoals de gevoeligheid, verschillende eenheden om hoeken weer te geven en veel meer.

© Clickx