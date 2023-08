Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Iedereen kent het wel: je bent aan het bellen, maar jij en je gesprekspartner kunnen elkaar maar moeilijk verstaan. De meest voorkomende oorzaak daarvoor is ongetwijfeld achtergrondgeluid: het geraas van auto’s op de baan, spelende kinderen op de achtergrond. Met een functie die goed verstopt zit in mac- en iOS filter je het er allemaal uit.

De functie die we willen instellen heet Stemisolatie en lijkt sterk op wat de meeste draadloze koptelefoons en oortjes tegenwoordig doen. Met Active Noise Cancelling of ANC wordt, via allerlei algoritmes, achtergrondgeluid grotendeels geblokkeerd. Vaak wordt ANC enkel genoemd voor het luisteren van muziek, maar ook tijdens het bellen heeft de technologie zijn nut. Ook voor je gesprekspartner(s) kan je alle achtergrondgeluid blokkeren, zodat iedereen je goed hoort. Weinig geweten is dat de functie gewoon in Apple-apparaten ingebouwd zit, al zit die vrij goed verstopt.

Stap 1 / Bel iemand op

Om deze workshop te kunnen volgen, zal je eerst iemand moeten opbellen. Klinkt onnodig, maar de functie die we zoeken staat niet in een instellingenscherm. Hoewel er nergens een handige schakelaar te vinden is om alle achtergrondgeluid te doen verdwijnen, kan je hem wel doen verschijnen. Je zal dus iemand moeten opbellen – videobellen werkt ook, voor wie liever klank én beeld heeft. Het is bovendien handig als je voor dit gesprek de luidsprekermodus inschakelt.

Stap 2 / Bedieningspaneel openen

Terwijl je gesprek aan de gang is, open je het bedieningspaneel. Op iPhones en iPads kan dat door vanuit de rechterbovenhoek naar beneden te swipen. Op je Mac zoek je rechtsboven naar het gepaste icoontje en klik je daarop.

© Clickx

Stap 3 / Microfoonmodus

In het bedieningspaneel zou nu duidelijk verandering moeten zitten: naast de eigen keuzevakjes, verschijnt er plots een nieuw venster. Klik op dat venster om naar de volgende stap te gaan. Zie je geen venster verschijnen? Zorg ervoor dat je nog steeds met de andere persoon aan de lijn bent. Is dat het geval? Dan kan het zijn dat je een app gebruikt die niet compatibel is met de ingebouwde iOS-functies. Probeer het dan opnieuw met een andere app.

© Clickx

Stap 4 / Modus kiezen

In het keuzevenster dat verschijnt, staan drie mogelijkheden: ‘standaard’, ‘stemisolatie’ en ‘breed spectrum’. Normaal gezien staat ‘standaard’ ingeschakeld. Je kan van modus wisselen door erop te klikken. ‘Stemisolatie’ zorgt ervoor dat het achtergrondgeluid gedempt wordt. Wie voor ‘breed spectrum’ kiest, doet echter het omgekeerde: de microfoon zal dan zoveel mogelijk geluid oppikken, ook uit de achtergrond. Kies dus voor ‘stemisolatie’ en klaar! Vanaf nu maken al je gesprekken gebruik van de ‘stemisolatie’-modus.

Ben je aan het videobellen?

Wie aan het videobellen is, ziet ongetwijfeld een tweede vakje verschijnen. Klik er gerust op. Daar kan je namelijk instellen of je achtergrond al dan niet wazig wordt gemaakt.