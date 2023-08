Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Smartphones zijn in 2023 over het algemeen toch wel erg groot. Je hebt gemiddeld al gauw een scherm van meer dan 6 inch in je broekzak. Dat is erg handig als je bijvoorbeeld video’s wil bekijken of wil gamen, maar het zorgt er wel voor dat je bij veel taken twee handen nodig hebt om overal op het scherm bij te kunnen, of misschien toch niet?

Het kan soms erg handig zijn om je telefoon maar met één hand te hoeven bedienen; bijvoorbeeld wanneer je al iets in je andere hand hebt of wanneer het buiten koud is en je liever in ieder geval een van je handen warm wil houden. Dat kan toch redelijk lastig zijn als je een vrij grote telefoon hebt, maar er is een oplossing voor. In Android én iOS zijn er opties voor bediening met één hand. De oplossingen zijn niet per se precies hetzelfde, maar ze kunnen allebei toch mooi van pas komen.

Bij Samsung-telefoons krijg je gewoon een verkleinde versie van je volledige scherm te zien, die je aan de linker- of rechterkant kan zetten en omhoog en omlaag kan schuiven, zodat die voor jou op de beste positie komt te staan. Op iOS en sommige andere Android-toestellen kan je aan de onderkant van je scherm naar beneden vegen, zodat het beeld alleen nog maar op de onderste helft van het scherm komt te staan. Je mist dan dus wel de onderste helft, maar zo kan je wel gemakkelijker bij de bovenste helft.

Stap 1 / De juiste instellingen openen

Om te beginnen navigeer je op Android en op iOS allebei naar je Instellingen. Op iPhone moet je vervolgens op zoek naar het kopje Toegankelijkheid om de juiste optie terug te vinden. Op Android kan je binnen de instellingen het beste zoeken naar Bediening met één hand, want het kan per merk enigszins verschillen waar je deze functie precies terugvindt. Bij Samsung staat de optie in ieder geval onder het kopje Geavanceerde functies.

Op Samsung-telefoons vind je de functie onder ‘Geavanceerde functies’ – © Clickx

Stap 2A / iOS: Aanraken en Bereikbaarheid

Het zou kunnen dat de optie voor Bereikbaarheid automatisch al aanstaat op je iPhone, maar dat kan je dus checken door binnen Toegankelijkheid naar Aanraken te gaan. Als deze schakelaar aanstaat, dan is het goed. Hier zie je onder de schakelaar nog staan hoe je de functie op jouw apparaat activeert, want dat kan verschillen tussen nieuwere en oudere iPhone-modellen (maar daar komen we in stap 3 nog op terug).

Stap 2B / Android: Bediening met één hand

Als je door te zoeken naar ‘Bediening met één hand’ op de juiste locatie bent beland in de instellingen, dan zie je hier als het goed is een schakelaar om deze optie aan te zetten. Op Android staat deze functie normaal gezien niet vanzelf aan. Op sommige Android-toestellen is dit misschien het enige wat je kan doen, maar bij een Samsung (waar wij het op getest hebben) kan je bijvoorbeeld ook nog de activatiemethode aanpassen. Je kan daarbij kiezen tussen het naar beneden vegen in het midden aan de onderkant van het scherm óf je kan twee keer op de startknop tikken.

Zet de schakelaar voor ‘Bediening met één hand’ aan en kies wanneer mogelijk de gewenste activatiemethode – © Clickx

Stap 3 / Naar beneden vegen

Wanneer de functie aanstaat, kan je in principe op Android en op iOS simpelweg naar beneden vegen in het midden van de onderkant van je scherm om aan de slag te gaan met Bediening voor één hand. Op iPhones en sommige Android-toestellen veeg je dan dus eigenlijk gewoon je scherm half naar beneden, zodat de bovenkant op de onderste helft van het scherm komt te staan. Op Samsung-toestellen krijg je een verkleinde versie van je hele scherm te zien, die je kan verslepen naar de handigste locatie voor jou. Bij oudere iPhones, die nog een homeknop hebben, druk je zachtjes dubbel op de knop in plaats van het vegen. Om weer terug naar de normale weergave te gaan, tik je gewoon op een leeg gedeelte op het scherm (aan de bovenkant of op Samsung aan de zijkant).

Zo ziet de functie eruit als je op een Samsung-telefoon omlaag veegt – © Clickx