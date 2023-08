Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een pdf tekenen of samenvoegen kan soms echt een rotklus zijn. Via Smallpdf kan je zulke zaken relatief moeiteloos regelen. Wij leggen uit hoe dit werkt.

Het internet staat bomvol programma’s die je pdf’s laat bewerken, tekenen en samenvoegen. Zulke functies vind je ook in Adobe’s Acrobat-software voor je smartphone en desktop. Eenmaal je bestanden wil samenvoegen, ga je echter de portemonnee moeten trekken; meer geavanceerde functies zitten vergrendeld achter een betaalmuur. Bovendien moet je hiervoor eerst de Acrobat-software downloaden. Heb je dat precies niet nodig en wil je enkel een pdf samenvoegen of tekenen? Kijk dan zeker eens naar diensten zoals Smallpdf en iLovePDF. Beide partijen bieden vergelijkbare opties en hebben ook allebei betaalde abonnementen. Voor onze workshop gebruiken we echter de gratis functies.

Optie 1: pdf-bestanden samenvoegen

Eén van de opties die Smallpdf gratis aanbiedt is het samenvoegen van pdf-bestanden. Dit werkt exact zoals je van de functie zou verwachten: je voert meerdere pdf-bestanden in, bepaalt in welke volgorde ze moeten staan en slaat ze tot slot op als één bestand. Navigeer voor deze optie naar smallpdf.com/nl/pdf-samenvoegen. Klik op Bestanden kiezen, Bestanden samenvoegen en Optie kiezen. Veeg de pdf’s nu in de juiste volgorde (links is bovenaan, rechts onderaan) en klik op PDF SAMENVOEGEN! om het proces af te ronden.

Pdf’s samenvoegen verloopt moeiteloos via Smallpdf.

Optie 2: pdf digitaal ondertekenen

In principe kan je het bestand nu direct downloaden. Moet het nog getekend worden? Klik dan direct op eSign. Begin je met een pdf-bestand dat al gereed is om te tekenen? Type in de browser dan smallpdf.com/nl/pdf-ondertekenen in. De stappen om het bestand te uploaden zijn gelijk aan optie 1. Kies vervolgens de gewenste handtekening. Je kan kiezen uit: handtekening, initialen, tekstveld, datumveld en selectievakje. Is het bestand naar wens getekend? Bovenaan vind je dan nog de optie om medeondertekenaars uit te nodigen. Is dat niet nodig? Download het bestand dan direct door op Voltooien en ondertekenen te tikken.

Via Smallpdf kan je een bestand ook door meerdere personen laten ondertekenen.

Optie 3: bestand comprimeren

Pdf’s met afbeeldingen kunnen flink wat ruimte opslokken. In tegenstelling tot andere bestandsformaten slaan pdf’s een foto op in volle resolutie. Gelukkig kan je pdf-bestanden wel comprimeren. Dat kan ook via Smallpdf (en tal van andere, soortgelijke sites). Via Smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen kan je het te verkleinen bestand uploaden. Met de gratis variant wordt er zo’n 40 procent van de bestandsgrootte gehaald. Klik daarvoor op Basiscompressie en Compress, en rond het proces af door op Downloaden te klikken.

De gratis variant verkleint bestanden met 40 procent.

Optie 4: omzetten naar pdf

Een van de laatste opties die Smallpdf biedt, is het omzetten van bestanden naar pdf (en van pdf naar andere formaten). Het principe is weeral gelijk aan de voorgaande opties. Via de browser ga je naar Smallpdf.com/nl/pdf-converter. Voer hier de bestanden in die je wil invoegen. Concreet ondersteunt Smallpdf de volgende bestandsformaten: Excel, Word, PPT, JPG, PNG, BMP, TIFF en GIF. In de gratis variant kan je nu enkel nog de volgorde van de bestanden wisselen en het omzetten starten door op Converteren te klikken.

Smallpdf kan bestanden omzetten naar pdf en omgekeerd.