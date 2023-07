Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je hebt een nieuwe SSD gekocht en hebt deze geïnstalleerd. Voor wie de nieuwe SSD het enige opslagmedium is, is het aangeraden om er opnieuw Windows (of een ander besturingssysteem) op te installeren. Wie met een nieuwe SSD de opslag van een bestaande Windows-installatie wil vergroten, moet eerst nog een aantal stappen doorlopen.

Stap 1 / Open schijfbeheer

Nadat je de nieuwe SSD op het moederbord van je pc of laptop hebt ingeplugd en je de pc hebt opgestart, zal je de nieuwe drive niet meteen zien verschijnen. Om de schijf te kunnen gebruiken als opslag, open je eerst schijfbeheer. Dat kan door in de taakbalk met je rechtermuisknop op het Windows-logo te duwen. In het menu dat opent kies je voor Schijfbeheer.

Stap 2 / Partitietabel instellen

Wanneer je het hulpprogramma voor Schijfbeheer opent, verschijnt normaal gezien een pop-upmelding. Deze zal je vragen of je de SSD wil initialiseren. Daarvoor dien je, om te beginnen, een partitietabel op te stellen voor de drive. Wanneer je de keuze aangeboden krijgt kies je voor GUID partition table, ook wel afgekort als GPT. De ‘MBR’-optie is vooral van nut voor oudere toestellen.

Stap 3 / Schijfpartitie maken

Met deze stap creëer je effectief plek op de SSD om iets op te slaan. Op het scherm zie je een balk staan die de SSD moet voorstellen. Op het deel waar ‘unallocated’ op staat, klik je met je rechtermuisknop. In het menuutje dat verschijnt kies je voor ‘nieuw simpel volume’. Wanneer gevraagd wordt hoe groot je de partitie wil hebben, kan je ze zo groot maken als je zelf wilt, binnen de perken van wat de SSD aan opslag aanbiedt.

Klik op ‘nieuw simpel volume’ – © Clickx

Klik op ‘nieuw simpel volume’.

Stap 4 / Naam geven & formatteren

Nadat je de partitiegrootte bepaald hebt, zal je gevraagd worden om een naam aan de drive te geven. Hier kan je kiezen welke letter je aan de schijf toewijst. A, B, en C zijn echter al in gebruik door Windows. Je kiest dus een letter tussen D en Z. Last but not least moet je de partitie formatteren. Bovendien kan je hier de schijf een naam geven. Eenmaal de schijf geformatteerd is, zal je vanzelf zien dat ze klaar is voor gebruik.

Geef de schijf eender welke letter je wil – © Clickx

Geen schijf gevonden?

In het geval dat Windows geen schijf detecteert is het een goed idee om eens in je BIOS te gaan neuzen. Vind je daar de schijf ook niet terug? Retourneer hem dan. Hoewel de kans klein is, kan het altijd gebeuren dat je een foutieve drive ontvangt.