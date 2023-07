Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Iedereen ergert er zich wel eens aan: langere berichtjes typen op je smartphone kan vervelend worden, omdat het allemaal veel te traag naar je zin gaat. En meestal heb je geen computer en toetsenbord bij de hand… Gelukkig zijn er een aantal functies mogelijk in het toetsenbord van iOS, waarmee je een pak tijd wint.

Stap 1 / Tekstvervanging instellen

Een eerste stap naar efficiënter tikken op je toetsenbord in iOS is de functie Tekstvervanging. Klik op je iPhone of iPad op het tandwieltje voor de Instellingen. Kies vervolgens voor Algemeen en daarna Toetsenbord. Daar zie je als tweede item Tekstvervanging staan. Tik door en kies de snelkoppeling (minimaal één teken of een combinatie naar keuze) die je wil gebruiken en welke tekst dat moet voortbrengen. De uitgebreide tekst zal niet te pas en te onpas verschijnen: je kan alsnog bevestigen of je de shortcut wil gebruiken wanneer je hem ingeeft, door rechts nog eens te tikken op de geprogrammeerde tekst die bovenaan verschijnt. Handig.

Met Tekstvervanging genereer je snel (vooraf ingestelde) tekst op basis van een paar letters.

Stap 2 / Sneltoets voor punt

Ben je iemand die graag netjes typt of vaak e-mails verstuurt? Dan zit de punt soms wat te ver weg. In iOS kan je dubbeltikken op de spatiebalk om een punt te typen. Die optie kan je inschakelen via Instellingen en Toetsenborden. Je vindt het schuifje helemaal onderaan.

Waarom op zoek gaan naar de punt als het sneller kan?

Stap 3 / Snel getallen en symbolen typen

Apple koos ervoor om cijfers en speciale tekens in een aparte schuif te steken. Vind je het knap vervelend om met de knop ‘123’ naar het cijfertoetsenbord te moeten switchen en daarna met ‘ABC’ weer naar tekst? Als je maar één cijfertje of een speciaal teken wil invoegen, kan je de ‘123’ knop ingedrukt houden, je vinger op het scherm houden en naar het juiste cijfer of teken glijden. Wanneer je dan loslaat, zit je automatisch weer in het ABC-toetsenbord.

Stap 4 / Domeinnamen en extensies invoegen

Tot slot valt er nog een kleine snelheidswinst te boeken wanneer je web- of e-mailadressen moet intikken. Het toetsenbord van iOS voorziet daar een handige optie voor. Van zodra je tijdens het typen aan de domeinnaam bent toegekomen, kan je een reeks suggesties tevoorschijn toveren door de punt ingedrukt te houden. Deze functie is wel contextgevoelig en werkt mogelijk alleen in e-mailapps of webformulieren en adresbalken.

Alle beetjes helpen, domeinnamen ook.