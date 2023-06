Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat je frauduleuze of gevaarlijke websites met enkele kliks van het internet kan laten verdwijnen? We brengen je op de hoogte van de rapportagetools die beschikbaar zijn. Het liefst zien we frauduleuze websites zo snel mogelijk van het internet verdwijnen. Zulke beslissingen worden steeds vaker geautomatiseerd genomen door tools van Google, Microsoft en webmasters (beheerders van domeinregistraties/ servers). Toch onderscheppen die tools niet alle frauduleuze en gevaarlijke websites. Hiervoor vertrouwen de bedrijven op input van gebruikers. Want: hoewel je dat wellicht nog niet wist, is het mogelijk om Google, Microsoft en een reeks andere partijen op de hoogte te brengen van zo’n malicieuze website. Hiervoor is eigenlijk alleen een webbrowser, een toetsenbord én een korte omschrijving van de website nodig.

“Klik nooit op links in verdachte e-mails. Banken, telecomproviders en overheden sturen normaliter geen berichten met een URL.”

Optie 1: rapporteren aan Google

Heb je de URL (het webadres) en een korte omschrijving klaarliggen? Dan beginnen we bij Google. Via safebrowsing.google.com surf je naar de rapportagepagina. Deze meldingspagina dient specifiek voor het safebrowsing-protocol van Google Chrome. Websites die via deze pagina doorgegeven worden, kan Google blokkeren voor alle Chrome-gebruikers. Ze kunnen de website dan enkel nog bezoeken door te bevestigen bekend te zijn met de gevaren. Vul bovenaan de URL in en plak onderaan de notitie. Klik op ‘Submit Report’ om de melding af te ronden.

Laat de website direct door Google blokkeren.

Optie 2: rapporteren aan Microsoft

Microsofts Security Intelligence-afdeling heeft eenzelfde webpagina opgezet voor Edge. Hiervoor navigeer je naar microsoft.com. Klik vervolgens op ‘Continue as a guest’ en vul op de bovenste balk (Which site do you want to report) enkel de URL in. Geef vervolgens het type dreiging aan en noteer de aptcha, alvorens op Submit te klikken. Als Microsoft het verzoek gegrond verklaart, is de website niet meer te bereiken via Edge.

Je kan bij Microsoft als ‘gast’ een website rapporteren.

Optie 3: aan de webmaster rapporteren

Als Google en Microsoft hun werk doen is de website voor bijna iedereen onbereikbaar. Apples Safari en Firefox vallen daar echter niet onder: gebruikers van die browsers lopen dus nog steeds gevaar. Het is daarom goed om ook melding te maken bij de webmaster: de beheerder van servers of de domeinregistratie. Hoe je hen benadert? Als het een .com-domein is, kan je die gegevens normaliter vinden via https://lookup.icann.org/en. Typ daar de domeinnaam in en je vindt de benodigde contactgegevens. Stuur hen vervolgens een e-mail met daarin de domeinnaam en de notitie. Let wel: de notitie schrijf je het liefst in het Engels, zodat de melding zo snel mogelijk wordt opgepikt.

Zoek naar Belgische (.be) domeinen via https://dnsbelgium.be/nl.

Optie 4: en… wat met phishingmails?

Stond de gevaarlijke link in een phishingmail? Stuur deze dan door naar verdacht@safeonweb.be. Zij scannen de mail automatisch op gevaarlijke links en bestanden en geven dit door aan leveranciers van internetbrowsers. Dit loopt mogelijk iets sneller dan het proces van Safeonweb. Wat ons nog rest te melden: klik nooit op links in verdachte e-mails. Banken, telecomproviders en overheden sturen normaliter geen berichten met een URL. Vertrouw je het niet? Log dan zelf in bij de betreffende instantie of neem op een andere manier contact met ze op.

Meld verdachte e-mails altijd bij Safeonweb.