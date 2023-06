Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een nieuwe en snellere SSD installeren is niet moeilijk. Lastiger is vastpinnen met welke SSD je de opslag van je pc wilt vergroten. NVMe of M.2 SSD’s vormen veruit de meest interessante optie: ze kunnen je apparaat namelijk sneller maken dan het al is. De manier waarop je ze installeert, verschilt wel van die van traditionele HDD’s en 2.5”-SSD’s.

Wordt je computer steeds trager of duurt het lang om bestanden van de ene map naar de andere te verplaatsen? De kans bestaat dat jouw pc nog gebruikmaakt van een traditionele harde schijf of SATA SSD. Al dat wachten is echter nergens voor nodig: met een M.2 SSD bries je voorbij elk laadscherm.

Voordat je aan de slag gaat met het zelf installeren of upgraden van hardware moet je ervoor zorgen dat je degelijk materiaal in huis hebt zodat je niets beschadigt. Met de Pro Tech Toolkit van iFixit heb je alles wat je nodig hebt om zelf veilig reparaties uit te voeren.

Stap 1: compatibiliteit controleren

Eerst wil je controleren of je systeem compatibel is met zo’n nieuwere M.2-drive. Daarvoor zoek je best eerst op het internet of op zolder naar de juiste handleiding. Voor laptops zoek je de handleiding van het volledige toestel op: daarin staat beschreven of er M.2-slots aanwezig zijn, hoeveel er zijn en of deze al in gebruik zijn. De handleiding zal je bovendien zeggen waar de slots zich bevinden en welke vorm ze precies hebben. Voor je desktop-pc ga je op zoek naar de handleiding van het moederbord. Is die er niet of ken je het model van je moederbord niet, dan ga je hetzelfde te werk als bij de laptop. Wij gebruiken een MSI B550M Pro-VDH-moederbord. Eens je gecontroleerd hebt of een M.2 SSD compatibel is met je laptop of PC, kan je een M.2 SSD kopen.

Stap 2: openschroeven

Om een M.2 SSD te installeren heb je toegang nodig tot het moederbord. Zet de pc uit en schroef je laptop of pc-toren open. Let er tijdens het openschroeven goed op dat je geen schroefjes verliest en goed onthoudt hoe alles terug samen past. Als je laptop een M.2-slot heeft, is dit doorgaans meteen zichtbaar. Bij losstaande pc’s zit de grafische kaart meestal nogal in de weg – het is dus een goed idee om ook de GPU even uit je systeem te halen. Zelfs dan kan het zijn dat je niet meteen een M.2-slot ziet: veel moederborden komen met voorgeïnstalleerde heatsinks die de SSD koel houden. Deze zal je dan eerst nog moeten verwijderen. Hoe je dat doet hangt af van het moederbord dat je gebruikt – raadpleeg hiervoor dus best de handleiding.

Heb je veel plek voor een M.2-drive? Dan kan het zijn dat er meerdere schroefgaten in het moederbord zitten, waarvan eentje gevuld is met een standoff of verhogingkje. Controleer hoe lang je M.2-drive precies is en schroef die stand-off op de juiste plek.

Naast het M.2-slot zie je enkele standoffs.

Stap 3: M.2 SSD juist installeren

Eenmaal je een M.2-SSD vast hebt en het M.2-slot op je moederbord gevonden hebt, lijkt alles erg logisch samen te passen. Let toch even op een aantal zaken: als je SSD langs beide kanten chips heeft zitten kan het moeilijk zijn om te bepalen in welke richting je hem installeert. Voor drives met een M.2-sleutel geldt dat de uitsparing altijd aan de rechterkant van de SSD moet zitten. Let dus goed op, zodat je de schijf in de juiste richting installeert.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je een M.2 niet recht in de gleuf mag mikken. Terwijl je de SSD inplugt hou je een hoek van ongeveer 30 graden met het moederbord aan. Het kan zijn dat je wat moet naar links en rechts moet wiebelen om de drive helemaal in het slot te krijgen.

Je plugt een M.2 in met een hoek van ongeveer 30 graden.

Stap 4: M.2 SSD vastzetten

Eenmaal hij in het slot zit zal de SSD die hoek van 30 graden blijven aanhouden. Zo krijg je natuurlijk je laptop niet dicht of je GPU niet weer in je kast. Om de installatie af te ronden duw je de SSD naar beneden en schroef je hem naar beneden. Zorg ervoor dat het schroefje aan het uiteinde in de standoff terecht komt. Is dat niet het geval, dan dien je deze eerst te verplaatsen. Achteraf kan je dan ook nog eventuele heatsinks opnieuw installeren.

Let op: M.2-schroefjes worden bij het moederbord geleverd en zitten niet met de SSD’s in hetzelfde pakketje. Heb je die schroefjes niet (meer) liggen? Bestel er dan een paar bij de SSD. In extreme gevallen kan je ook wat hete lijm gebruiken, al zal je de drive daarna erg moeilijk weer uit het systeem krijgen.

Op het einde duw je de SSD naar beneden en schroef je hem vast.