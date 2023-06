Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Word je op je favoriete websites geplaagd door tientallen advertenties die je ook liefst niet manueel wil wegklikken? Gelukkig kan je die eenvoudig tegenhouden met AdBlock. Waarom zou je die irritante advertenties moeten negeren, als je ze ook gewoon kan verwijderen van de pagina? Met AdBlock kan je gemakkelijk alle advertenties op een pagina stoppen en per website kiezen of je de extensie wil activeren of niet.

Stap 1: Chrome Web Store openen

Om de Chrome Web Store te vinden (waar je extensies kan downloaden), kan je rechtsboven in Chrome op het puzzelstukje drukken en vervolgens op Extensies beheren. Daarna kom je in een scherm terecht waar je links op het menu met de drie streepjes kan klikken en onderaan de link naar de Chrome Web Store opent. Het is ook gewoon mogelijk om in de adresbalk aan de bovenkant van Chrome te zoeken naar ‘Chrome Web Store’ of chrome.google.com/webstore/ in te tikken. Dan kom je op dezelfde pagina terecht.

Je vertrekt vanuit de Chrome Web Store.

Stap 2: AdBlock zoeken

De Chrome webstore is hartstikke overzichtelijk en het is dan ook gemakkelijk om te zoeken naar jouw gewenste extensie om toe te voegen aan jouw browser. Je klinkt gewoon simpelweg op de zoekbalk linksboven op de pagina, en dan zoek je naar AdBlock. Voor deze workshop kiezen we de bovenste AdBlock in de lijst met het verkeersbord. Als je de extensie hebt gevonden, klik je er gewoon op om de pagina van de extensie te openen.

Zoek en klik op AdBlock.

Stap 3: extensie toevoegen aan Chrome

Als je eenmaal op de pagina van de extensie bent gekomen, is het vrij simpel. Je kan de voorwaarden en reviews lezen, maar we kunnen je garanderen dat deze extensie prima is. Als je klaar bent om AdBlock toe te voegen, dan klik je gewoon op de blauwe balk met Toevoegen aan Chromeen dan krijg je een pop-up met de vraag of je de extensie wilt toevoegen aan de browser. Als je op de knop drukt, dan wordt de extensie gedownload en automatisch geïnstalleerd en krijg je een aparte pagina te zien.

Zo voeg je AdBlock toe aan je browser.

Stap 4: advertenties blokkeren

Zo, AdBlock is geïnstalleerd. Als je nu naar een website naar keuze gaat met veel advertenties, heb je er geen last meer van. Als je weer op het puzzelstukje klikt en op de extensie, dan krijg je te zien hoeveel advertenties er geblokkeerd werden op die website. Je kan er ook voor kiezen om AdBlock voor een tijdje te pauzeren.

Je kan controleren hoeveel advertenties AdBlock tegenhield.

