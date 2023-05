Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je pas een iPad in huis gehaald of denk je eraan een te kopen, maar ben je er helemaal niet handig mee? Geen probleem. In deze workshop leggen we je eenvoudigweg uit hoe je FaceTime gebruikt om te videobellen met familie en vrienden.

De interface van FaceTime bij de start. Let op het cameraverklikkerpictogram in de statusbalk.

Een gesprek starten

Je start een FaceTime-gesprek met een tik op FaceTime op het beginscherm of gebruik je stem met Siri of stembesturing. Linksboven staat Wijzig, daaronder staan de knoppen Maak link aan en Nieuwe FaceTime en daaronder zie je de lijst met recente gesprekken; een rode vermelding duidt op een gemist gesprek.

Wijzig: hiermee pas je de gespreksgeschiedenis aan in de lijst met recente gesprekken. Voor de items in de lijst verschijnen rondjes. Tik op een rondje om het item te selecteren. Onderaan zie je nu de knop Verwijder. Tik hierop om de items te verwijderen. Tik op de knop Gereed als je klaar bent. Daarmee keer je terug naar het vorige scherm.

Gesprek verwijderen: veeg van rechts naar links over een vermelding in de gespreksgeschiedenis en tik op de knop Verwijder. Opgeruimd staat netjes.

Boven de lijst staan de knoppen Maak link aan en Nieuwe FaceTime.

Met de knop Maak link aan nodig je mensen uit voor een FaceTime-gesprek, ongeacht of ze wel of niet een Apple-apparaat hebben. Hoe dat werkt, lees je in de paragraaf Uitnodigen met link.

Tik je op Nieuwe FaceTime dan opent een vak waarin je een naam, e-mailadres of telefoonnummer kan typen. Daaronder zie je het invoervak en daaronder de suggesties. Hier zie je personen met wie je regelmatig contact hebt.

Een nieuw gesprek starten; je krijgt ook suggesties.

Invoervak: tik in het vak als je zelf een nummer of adres wil invoeren of als je naar een contact wil zoeken. Zodra je begint te typen, zie je contacten verschijnen die aan deze gegevens voldoen. Staat het juiste contact erbij? Tik dan op het contact. Of typ de rest van de gegevens.

Of tik op de knop Toevoegen rechts in het zoekvak. Hiermee open je de lijst Contacten. Tik op een contactpersoon om de gegevens te bekijken. Heb je verschillende groepen contactpersonen, tik dan op de knop Lijsten linksboven om de gewenste lijst te selecteren. Tik op de knop Annuleer om terug te keren naar het vorige scherm.

Of tik in de lijst met recente gesprekken op een gesprek om de verbinding tot stand te brengen. Tik op de knop Info achter het gesprek als je meer informatie over deze contactpersoon wil zien.

Groen en blauw: een blauwe vermelding wil zeggen dat deze persoon is aangemeld bij FaceTime. Nodig je iemand uit die niet bij FaceTime is aangemeld, dan kleurt de vermelding groen en zie je onderaan de knop Nodig uit met Berichten. Hiermee wordt een link verstuurd waarmee deze persoon vanuit de browser kan deelnemen. Nodig je meer mensen uit en een van hen is niet aangemeld voor FaceTime, dan kleuren alle vermeldingen groen en ontvangt iedereen een sms met een uitnodiging.

Wil je een groepsgesprek starten, dan voeg je de andere deelnemers ook toe aan het invoervak. Heb je alle gegevens ingevuld, dan zie je onderaan de knoppen FaceTime Audio (de telefoonhoorn) en FaceTime. Tik hierop om het gesprek te starten. Of tik linksboven op Annuleer om terug te keren naar het vorige scherm.

Geen beeld?

FaceTime-audio lijkt een stap achteruit, van beeld en geluid naar alleen geluid. Maar er zijn verschillende redenen om FaceTime-audio te gebruiken. Bijvoorbeeld onderweg, zeker als je datalimiet in zicht komt. Immers, FaceTime gebruikt ongeveer 10 MB per minuut voor beeld en geluid. Verstuur je alleen audio, dan is dat een stuk minder. En heb je geen goede verbinding, dan valt het beeld regelmatig weg en is het slimmer om over te schakelen naar FaceTime-audio.

FaceTime probeert nu een verbinding tot stand te brengen. Is het gekozen telefoonnummer of e-mailadres aangemeld voor FaceTime, dan verschijnt bij je gesprekspartner een melding op het scherm. Ook als het apparaat vergrendeld is. Zie je geen knoppen? Als je de bedieningsknoppen niet op het scherm ziet, tik dan even op het scherm en ze komen tevoorschijn.

De belangrijkste knoppen

Tijdens de oproep ziet linksonder de naam van degene die je wil bellen. Achter de naam staat de knop Info, tik hierop om meer informatie en mogelijkheden te zien. Onder de naam staan vijf knoppen, van links naar rechts:

Luidspreker : schakel de luidspreker in of uit. De knop is wit als deze is ingeschakeld.

: schakel de luidspreker in of uit. De knop is wit als deze is ingeschakeld. Microfoon : schakel de microfoon in of uit. Handig als je niet aan het woord bent en je in een rumoerige omgeving zit.

: schakel de microfoon in of uit. Handig als je niet aan het woord bent en je in een rumoerige omgeving zit. Camera : schakel de camera uit.

: schakel de camera uit. Schermdelen : dit is een onderdeel van SharePlay. Hiermee kan je zaken op je scherm delen die je niet kan streamen, zoals een website of foto’s.

: dit is een onderdeel van SharePlay. Hiermee kan je zaken op je scherm delen die je niet kan streamen, zoals een website of foto’s. Stop: hiermee breek je de oproep af.

Rechtsonder staan maximaal vier knoppen, afhankelijk van het model iPad:

Effecten : hiermee voeg je stickers of effecten toe.

: hiermee voeg je stickers of effecten toe. Portret : schakelt de portretmodus in voor de camera. Hiermee maak je de achtergrond wazig, mits je camera dit ondersteunt.

: schakelt de portretmodus in voor de camera. Hiermee maak je de achtergrond wazig, mits je camera dit ondersteunt. Middelpunt : deze knop zorgt ervoor dat je in beeld blijft als je beweegt tijdens een FaceTime-gesprek. Deze knop zie je alleen bij de nieuwere modellen.

: deze knop zorgt ervoor dat je in beeld blijft als je beweegt tijdens een FaceTime-gesprek. Deze knop zie je alleen bij de nieuwere modellen. Camerawisselknop: met deze knop wissel je tussen de frontcamera en de camera aan de achterkant.

De laatste vier knoppen verhuizen naar je miniatuurtje zodra het gesprek tot stand is gekomen. Tik op je miniatuurtje om deze knoppen te zien en te gebruiken. Je ziet dan ook een knop rechtsboven waarmee je het miniatuurtje van grootte kan veranderen. Tik op de knop Info achter de naam voor meer mogelijkheden. Het informatievenster met informatie over het gesprek verschijnt. Je ziet hier de volgende knoppen:

Bericht : gebruik deze knop als je met alle deelnemers wil overstappen naar een Berichtenreeks.

: gebruik deze knop als je met alle deelnemers wil overstappen naar een Berichtenreeks. FaceTime : hier zie je de status van het gesprek en het aantal deelnemers, daarachter staat de knop Stop waarmee je het gesprek kan beëindigen.

: hier zie je de status van het gesprek en het aantal deelnemers, daarachter staat de knop Stop waarmee je het gesprek kan beëindigen. Deelnemer(s) : voor iedere deelnemer – behalve jezelf – zie je een strook met daaronder de status, zoals Geen verbinding of FaceTime-video.

: voor iedere deelnemer – behalve jezelf – zie je een strook met daaronder de status, zoals Geen verbinding of FaceTime-video. Voeg personen toe : hiermee voeg je nieuwe deelnemers aan het gesprek toe.

: hiermee voeg je nieuwe deelnemers aan het gesprek toe. Deel link : met deze knop verstuur je een link naar nieuwe deelnemers aan het gesprek.

: met deze knop verstuur je een link naar nieuwe deelnemers aan het gesprek. Live bijschriften : schakel Live bijschriften in of uit. De eerste keer dat je deze optie inschakelt, moet er eerst een taalmodel worden gedownload. Jammer genoeg is dit op het moment van schrijven nog volop in ontwikkeling.

: schakel Live bijschriften in of uit. De eerste keer dat je deze optie inschakelt, moet er eerst een taalmodel worden gedownload. Jammer genoeg is dit op het moment van schrijven nog volop in ontwikkeling. Houd deelnameverzoeken stil: schakel deze optie in als je niet gestoord wil worden voor FaceTime.

Tik op de knop Gereed (rechtsboven) om dit venster te sluiten.

Oproep ontvangen

Een binnenkomend FaceTime-gesprek op een ontgrendelde iPad.

Ontvangt je een FaceTime-oproep, dan hoor je de ingestelde beltoon en je ziet bovenaan de naam of het nummer van de oproeper en welk soort gesprek het is: FaceTime-video of FaceTime-audio.

Veeg over de strook omlaag en je ziet vier knoppen.

Je hebt in principe vier mogelijkheden:

Gesprek aannemen: sleep de schuifknop opzij of tik op de groene knop Accepteer.

Gesprek weigeren: tik op de rode knop Weiger.

Een herinnering instellen: tik op de knop Herinnering, daarmee maak je een herinnering om terug te bellen.

Een bericht sturen: tik op de knop Bericht, daarmee stuur je een van de vooraf ingestelde berichten, zoals Het komt nu niet goed uit.

Mis je een gesprek, dan toont het FaceTime-pictogram een badge met het aantal gemiste gesprekken. Gemiste gesprekken zie je ook in het meldingencentrum als je vanaf de statusbalk omlaag veegt en natuurlijk in de lijst Recent.

Gesprek overnemen

Tijdens een FaceTime-gesprek kan je het gesprek verplaatsen naar een ander apparaat waarop je met dezelfde Apple ID bent aangemeld. Dit lukt alleen als je het gesprek voert in de app FaceTime; vanuit de browser werkt dat niet. Zo doe je dat:

Schakel het apparaat in waarop je het gesprek wil overnemen. Tik op het scherm waarop het FaceTime-gesprek wordt gevoerd. Nu verschijnt een melding op het scherm van het andere apparaat. Tik op de melding om het gesprek te verplaatsen of tik op de knop FaceTime en tik dan op Schakel over. Je ziet een voorvertoning van het gesprek en de instellingen van de camera, microfoon en audio. Is alles naar wens ingesteld, tik dan op Schakel over. Het gesprek wordt nu overgeschakeld naar het nieuwe toestel. Op het oorspronkelijke toestel zie je een balk dat het gesprek is overgenomen en de knop Schakel over. Tik op Schakel over in deze balk om het gesprek weer op het oorspronkelijke toestel over te nemen.

Een FaceTime-gesprek overnemen op een ander apparaat.

Ontdek de iPad – bijgewerkt voor iPadOS 16

Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek Ontdek de iPad – bijgewerkt voor iPadOS 16 van Henny Temmink.

Wil je alles uit je iPad halen? Dan hebt je veel aan dit handzame en complete boek over de magische tablet van Apple, dat is bijgewerkt voor iPadOS 16. Hierin vind je alles over web, e-mail, foto’s, video, muziek, navigatie, FaceTime, agenda, contacten, widgets, focus, livetekst en meer. De auteur doet de iPad haarfijn uit de doeken: van de eerste kennismaking tot het gebruik van de verbeterde en nieuwe functies en apps. Met dit boek haalt je écht alles uit je iPad.

Deze uitgave van Vanduuren Media is onder andere verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, voor 29,99 euro.