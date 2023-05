Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je hebt een prachtige foto gemaakt, maar het bestand is te groot om te uploaden naar een website, of via sociale media. Met deze simpele tool behoud je de kwaliteit, maar verminder je de bestandsgrootte. Soms moet je het formaat van een grote foto wijzigen, maar dat kan wel eens een gedoe zijn. Via deze ingebouwde Windows-tool heb je in een mum van tijd jouw foto’s geresized. Zo hoef je geen externe programma’s meer te installeren of naar een website te gaan.

Stap 1: open de foto

Ga naar de folder waar je foto is opgeslagen en open het menu met de rechtermuisklik. Vervolgens kies je op Openen met en selecteer je Foto’s.

Open je foto met Foto’s.

Stap 2: open de tool

Als je de foto hebt geopend in Foto’s, open je weer het menu door met de rechtermuisknop op de foto te klikken. Vervolgens selecteer je Formaat van afbeelding wijzigen en dan verschijnt er een nieuw menu.

Klik op Formaat van afbeelding wijzigen.

Stap 3: formaat van foto wijzigen

We zijn eindelijk bij het menu aangekomen waar het om gaat. Hier zie je een aantal dingen: je kan kiezen tussen Pixels en Percentage, je kan zelf de hoogte, breedte en bestandsextensie aanpassen en je hebt een slider om de kwaliteit te bepalen. Zodra je op Formaat van afbeelding wijzigenhebt gedrukt, selecteert deze tool al een ideale nieuwe bestandsgrootte. Ons doel was om de foto onder de 10 MB te krijgen, dus dat is gelukt. Was dat niet het geval, dan kan je altijd nog met de kwaliteits-slider schuiven om het gewenste resultaat te krijgen.

Kies zelf wat voor formaat je wil hebben.

Stap 4: opslaan en bevestigen

Als je tevreden bent met het nieuwe formaat dat de tool aangeeft, druk je op Opslaan en dan kan je de nieuwe naam invullen voor de foto of je selecteert de foto die je bewerkt om die te vervangen. Als je vervolgens de eigenschappen opent van de foto, zal je zien dat het formaat gewijzigd is.

Druk op Opslaan en je zal zien dat het bestand kleiner is.