Misschien had je wel al van Google Alert gehoord, maar weet je niet goed wat ermee aan te vangen. Wel, de dienst is eigenlijk een goede aanvulling om jezelf te beschermen tegen scammers of mensen die in jouw naam gegevens delen of iets publiceren. Tijd om een Google Alert in te stellen.

Een Google Alert is niet alleen een handige manier om verwittigd te worden van webpagina’s waarin je naam vermeld wordt. Het kan ook een handig hulpmiddel zijn om berichtgeving over een bedrijf op te volgen, of zelf op de hoogte te blijven van nieuws uit de industrie, aandelenkoersen, jobs en zoveel meer.

Stap 1: Google Alert openen

Google Alert zit (voor zover wij weten) niet in een app verwerkt. De Google-dienst is simpelweg bereikbaar op het (mobielvriendelijke) adres google.com/alerts. Een zoekopdracht in de browser brengt je naar dezelfde pagina. Google Alerts moet je wel aan een Google-account koppelen. Klik rechts bovenaan op het profielicoontje om je met de gewenste Google-account in te loggen of om er eentje aan te maken.

De interface van Google Alert is lekker eenvoudig.

Stap 2: een zoekterm opgeven

Vervolgens kan je aan de slag met de grote zoekbalk met daarin de tekst ‘Een melding maken over…’ Voor Google Alert wil je een specifieke zoekterm ingeven, zoals je naam of die van een bedrijf. Bij te algemene termen gaan de zoekresultaten te uitgebreid zijn en verliezen de vele meldingen hun waarde. Typ als test je volledige naam in en je krijgt ‘Voorbeelden van meldingen’ te zien die de zoekopdracht zou opleveren.

Wees heel specifiek met je zoekterm. Een goede test is een naam.

Stap 3: details instellen en afronden

Voordat je op de blauwe knop ‘Melding maken’ drukt, kan je de notificaties best wat personaliseren. Druk op de blauwe tekst ‘Opties tonen’ naast de knop. Je kan kiezen of je onmiddellijk een melding wil ontvangen, één keer per dag of wekelijks. Verder kan je ook filteren op Blogs, Nieuws, Web, Video, Boeken, Discussies en Financieel. Ook de taal en regio (het land) kan je verder verfijnen. Onder het kopje ‘Hoeveel’ beslis je of je ‘Alleen de beste resultaten’ wil (vaak exacte overeenkomsten) of ‘Alle resultaten’. Klaar? Druk op ‘Melding maken’ en je eerste Google Alert is ingesteld. Je ontvangt hem op het e-mailadres van je Google-account (of in een RSS-feed).

Om een tsunami aan meldingen te voorkomen, stel je wat opties in.