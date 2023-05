Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Geen zin om een Word-document en je browser naast elkaar te gebruiken? Met Notes by Firefox maak je makkelijk notities in je browser zonder geknoei.

In sommige gevallen is het nu eenmaal makkelijker om niet heel de tijd tussen je browser en een Word-document te wisselen. Toch is dit iets dat veel mensen dagelijks doen. In een ideaal scenario heb je natuurlijk twee schermen, waarbij je document op het ene scherm staat en je Word-document op het andere. Een gratis extensie is weliswaar iets handiger dan een tweede monitor kopen, dus gelukkig is er Notes by Firefox.

Stap 1: Notes by Firefox downloaden

Als eerste moeten we Notes by Firefox downloaden en toevoegen aan onze browser. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze extensie alleen beschikbaar voor Firefox. Met andere browsers zoals Chrome, Edge of Safari werkt hij niet. Ga naar de add-on store door te surfen naar https://addons.mozilla.org en geef in de zoekbalk rechtsboven Notes by Firefox in. Klik vervolgens op de blauwe knop Toevoegen aan Firefox en de extensie wordt meteen toegevoegd.

Notes by Firefox is alleen beschikbaar in Mozilla Firefox.

Stap 2: handleiding doornemen

In het beste geval wordt er na de installatie meteen een balk aan de linkerkant van je browser geopend met daarin een korte handleiding voor Notes by Firefox. Als dat niet zo is, kan je Notes by Firefox openen door op het icoon in de extensiebalk rechts naast de adresbalk te klikken of door Alt+Shift+W in te drukken. Je zal zien dat er al één notitie staat en laat dat nu net de handleiding zijn. Opgelet: omdat de handleiding de vorm heeft van een notitie, kan je hem ook per ongeluk verwijderen.

De handleiding komt in de vorm van een notitie.

Stap 3: de notitiebalk aanpassen

Vind je de notitiebalk niet groot genoeg? Dan kan je hem nog iets breder maken door op de lijn tussen de balk en webpagina te zweven met je muis. Sleep dan met je cursor tot hij de gewenste grootte heeft. Daarnaast zit de balk standaard aan de linkerkant van je browser, maar ook dit kan je aanpassen. Klik bovenaan op Notes om een drop-downmenu te openen. Daarin zie je de optie Zijbalk naar rechterkant verplaatsen (of linkerkant als hij rechts staat op dat moment).

Je kan de balk zelf wat aanpassen, naar je eigen smaak.

Stap 4: de tekst opmaken

Voor de opmaak van de tekst heb je een beperkte werkbalk ter beschikking. Om een notitie te maken, moet je niet meer doen dan op Nieuwe notitie klikken. Daar kan je uit drie verschillende koppen kiezen, (genummerde) lijsten maken en schuine, vetgedrukte, onder- en doorstreepte tekst neerpennen. De toetsencombinaties die je in Word gebruikt, werken hier trouwens ook. Zo is er bijvoorbeeld geen optie voor onderstreepte tekst in de werkbalk, maar dit werkt wel als je CTRL+U gebruikt.

Je kan de tekst ook in beperkte mate opmaken.