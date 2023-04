Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Iedereen wil tegenwoordig je e-mailadres. Sommige mensen hebben een mailadres dat ze alleen voor spam gebruiken, maar Firefox heeft een slimmere oplossing. Wil je een artikel lezen? Graag eerst je e-mailadres achterlaten. Wil je deze video bekijken? E-mailadres graag. Iedereen wil tegenwoordig je gegevens voor ze je toegang geven tot de meest onbenullige zaken. Je kan een tweede e-mailadres aanmaken waar je alle spam verzamelt… of je kan Firefox Relay gebruiken.

Stap 1: add-on downloaden

Het spreekt voor zich dat je Firefox Relay alleen kan gebruiken met Firefox. Dat kan zowel op de desktopversie (Windows) als in de Android-app. Ga naar https://addons.mozilla.org en zoek naar “Firefox Relay” in de zoekbalk. Klik daarna op Toevoegen aan Firefox en er wordt meteen een venster geopend dat zegt dat de installatie succesvol is.

De installatie gebeurt in enkele seconden.

Stap 2: registeren bij Firefox Relay

Om ervoor te zorgen dat alle ongewenste mails niet in je eigen mailbox eindigen, moet je je (ironisch genoeg) eerst registreren met je echte mailadres bij Firefox Relay. Ga daarvoor naar https://relay.firefox.com en klik in de balk rechtsboven op “Registreren”. Als je in de browser bent ingelogd met je Firefox-account, word je automatisch geregistreerd met dat mailadres.

Je wordt geregistreerd met je bestaande Firefox-account.

Stap 3: masker aanmaken en instellen

Wanneer je voor de eerste keer inlogt bij Firefox Relay, zie je een menu dat je vraagt om je eerste e-mailmasker aan te maken. Druk eenvoudigweg één keer op de knop en je bent al klaar. Vervolgens kan je de bijbehorende instellingen van dat masker zien door op de pijl rechtsboven in de balk met het masker te klikken. Je kan hier selecteren welke e-mails Firefox Relay moet blokkeren en bijhouden hoeveel mails er al geblokkeerd zijn. In de gratis versie kan je ofwel niets, ofwel alles blokkeren. Wil je alleen reclame blokkeren, dan moet je de betalende versie nemen (0,99 euro per maand voor het jaarabonnement).

Bepaal zelf wat het e-mailmasker moet doen.

Stap 4: masker gebruiken

Wanneer je nu een veld ziet waarin je een e-mailadres kan invullen, zal je ernaast het paarse Relay-icoon zien. Als je daarop klikt, dan kan je kiezen welk e-mailmasker gebruikt moet worden. Bij ons voorbeeld was het namelijk zo dat de kortingscode meteen getoond werd op de website. Als de kortingscode via mail wordt gestuurd, zit je nu met een probleem, aangezien de mails naar het e-mailmasker nergens te vinden zijn. Je kan in dit soort situatie het masker tijdelijk deactiveren, de code claimen en het vervolgens weer activeren.

Kortingscodes voor iedereen!