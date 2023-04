Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat je in Edge zoekprogramma’s kan gebruiken om rechtstreeks in de adresbalk van je browser je favoriete sites te doorzoeken? We laten je zien hoe je het jezelf gemakkelijker maakt met zoekprogramma’s in Microsoft Edge. Wanneer je vaak een zoekopdracht door YouTube jaagt of regelmatig op eBay gaan snuisteren naar leuke items, kan het handig zijn om je zoektermen rechtstreeks in de adresbalk van Edge te droppen. Microsoft heeft daar een handige functie voor ingebouwd. Laten we die optie verkennen.

Stap 1: open de instellingen

Eerst openen we de instellingen van Microsoft Edge. Die vinden we terug onder ‘de drie puntjes’ rechts bovenaan. Klik erop en ga door met Instellingen (het vierde laatste item). Je krijgt dan meteen Uw Profiel te zien. Dat negeren we even. Kies in het hoofdmenu links voor Privacy, zoeken en services. Is het menu (nog niet) zichtbaar bij jou, klik dan linksboven voor Instellingen op het ‘hamburgericoontje’ (de drie streepjes) om het volledige menu uit te vouwen. Scrol helemaal naar beneden (of druk op de End-toets) en kies voor Adresbalk en zoeken. Daarna klik je nog eens op Zoekprogramma’s beheren, onderaan.

De instellingen die we zoeken vind je hier terug.

Stap 2: zoekprogramma’s beheren

Nu zijn we aanbeland bij het menu waar alles om draait. Heb je in Microsoft Edge al andere sites doorzocht met hun zoekfunctie, dan is de kans groot dat ze al automatisch aan deze lijst toegevoegd werden. Staat je gewenste zoekmachine ertussen, sla stap 3 dan over. Om een zoekmachine snel te activeren in de adresbalk, moet je een snelkoppeling instellen. Klik op de drie puntjes naast de zoekmachine en kies Bewerken. Voor het gemak gebruiken we een paar letters. We nemen TechPulse als voorbeeld, met ‘tp’ als snelkoppeling.

Hier kan je zoekmachines toevoegen (of verwijderen) en een snelkoppeling instellen.

Stap 3: zoekmachine handmatig toevoegen

Is je favoriete zoekprogramma (in feite de zoekfunctie van de website in kwestie) niet in het lijstje verschenen nadat je het al eens gebruikte? Klik dan op Toevoegen om hem manueel in te stellen. Vul de naam van het zoekprogramma in, de snelkoppeling die je wil gebruiken en de URL. Bij dat laatste helpen we je even. Ga bijvoorbeeld naar de website waarin je wil zoeken en zoek naar iets. Kopieer op de resultatenpagina de URL en plak die in het derde veld op de screenshot. Het zoekwoord vervang je zoals Edge aangeeft door een %-teken. Klik op Toevoegen. Wij namen Clickx.be als voorbeeld.

Je kan eender welke zoekfunctie van een website toevoegen als zoekmachine.

Stap 4: test de snelkoppeling in de adresbalk

Ziezo. Eigenlijk ben je nu klaar. Er rest ons dan niets meer dan de snelkoppeling te testen. Klik in de adresbalk van Microsoft Edge en typ de snelkoppeling, gevolgd door een spatie. Je zal de website in de adresbalk zien verschijnen, met de melding ‘Zoeken in…’ Typ de zoekterm (in ons voorbeeld ‘windows’) en druk op enter. Je zoekt nu in je favoriete website, zonder dat je er eerst naartoe hoeft te surfen. Is de lijst met zoekprogramma’s te lang geworden? Keer dan terug naar stap 2. Klik op de drie puntjes naast de zoekmachine die weg mag en op Verwijderen.

Zo zoek je snel in je favoriete sites. Handig.